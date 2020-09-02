الأوقاف توزع 19طن لحوم أضاحى فى 6 محافظات غدا

وتشمل المحافظات، "القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، الدقهلية، البحر الأحمر"، بواقع 4 أطنان لمحافظتى "الإسكندرية، القليوبية"، و3 أطنان لمحافظات "القاهرة، الجيزة، الدقهلية"، و2 طن لمحافظة البحر الأحمر، وذلك للأسبوع الرابع على التوالى.

وقال الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الدينى ورئيس غرفة العمليات المركزية بوزارة الأوقاف، فى بيان اليوم الأربعاء، إن إجمالى ما تم توزيعه من لحوم الأضاحى حتى يوم غد الخميس بلغ 444 ألف كيلو من اللحوم بمحافظات "القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، الغربية، القليوبية، المنيا، أسيوط، سوهاج، الدقهلية، كفر الشيخ، الإسماعيلية، الوادى الجديد، بورسعيد، الشرقية، المنوفية، جنوب سيناء، شمال سيناء، قنا، البحر الأحمر – مطروح، دمياط، أسوان، السويس، الأقصر-البحيرة".

وأكد رئيس القطاع الدينى ورئيس غرفة العمليات بالوزارة قائلا: "إن التعامل مع المستفيدين يتم بمنتهى الاحترام والإنسانية، وفقا لتعليمات وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وأن جميع العاملين بالوزارة فى خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله فى أن اختصنا بخدمتهم"، مشددًا على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.