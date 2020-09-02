عاجل.. السيسى لرئيس وزراء إسرائيل: مصر تدعم خطوات إحلال السلام بالمنطقة

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسى أكد خلال الاتصال دعم مصر لأية خطوات من شأنها إحلال السلام بالمنطقة بما يحافظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى ويتيح إقامة دولته المستقلة ويوفر الأمن الإسرائيل ، مثمنا الإعلان عن الإتفاق الإماراتى الإسرائيلى برعاية الولايات المتحدة باعتباره خطوة فى هذا الاتجاه

كما أكد الرئيس أهمية عدم إقدام الجانب الإسرائيلى على إتخاذ إجراءات أحادية الجانب تقوض من فرص إحلال السلام، وخصوصا الامتناع عن ضم أراض فلسطينية، وذلك بهدف إتاحة المجال لتضافر الجهود بين مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لتحريك الجمود الحالى الذى تشهده القضية الفلسطينية، والدفع بإتجاه إستئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، وصولا لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفق المرجعيات الدولية، وتحقيق الأمن والسلام والإزدهار لشعوب المنطقة.

كما أكد الرئيس أيضا أهمية الإلتزام بتفاهمات التهدئة بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى فيما يتعلق بقطاع "غزة" فى ضوء جهود مصر المتواصلة لتخفيف حدة التوتر بين الجانبين.