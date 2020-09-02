صور.. أوقاف الإسكندرية تتسلم 7 مساجد جديدة بمحور المحمودية

وقال الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، إنه تم تعيين 7 أئمة للمساجد الجديدة بمحور المحمودية، مشيرا إلى فتح المساجد للصلاة يوم الجمعة المقبل.

وأضاف خشبة، فى تصريح له، اليوم الأربعاء، أن المساجد الجديدة تتراوح مساحتها بين 750 إلى 1000 متر، ومزودة بكل التجهيزات اللازمة التى تليق ببيوت الله وروادها.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، أن هذه المساجد بعمارتها الإسلامية وتصميمها المميز هى أبلغ رد على أصحاب النفوس الضعيفة والأفكار المنحرفة الذين يتهمون الدولة بهدم المساجد أو إتلافها، مشيرا إلى أنها دليل على كذب ادعائهم وزيف كلامهم وأن مصر هى القلب النبض للإسلام الوسطى المستنير.

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وتحمل المساجد الجديدة أسماء شهداء الجيش والشرطة وهم "الشهيد عمر خالد سلامة بمنطقة غربال، الشهيد محمد درويش حمزاوى بمنطقة محرم بك، الشهيد مصباح محمود إدريس، الشهيد إبراهيم على أمين بمنطقة خورشيد، إبراهيم عبد القادر محمد، علاء الدين أحمد السماديسى، سعيد محمد سماحة".

ويعد مشروع تنمية المحمودية أو "شريان الأمل" محورا مروريا تنمويا، يقوم على ردم وتغطية المجرى المائي لترعة المحمودية واستبدالها بـ 3 خطوط مواسير مدفونة.

ويسع المحور الجديد من 6 إلى 8 حارات مرورية في كل اتجاه، بدءا من تقاطع كوبرى الطريق الدولى بالكيلو 55 شرقا وحتى المصب بمنطقة الدخيلة بالكيلو 77.1 غربًا.