طيران الإمارات تعلن زيادة رحلاتها إلى القاهرة لـ17 رحلة أسبوعيًا

أكدت شركة طيران الإمارات التزامها بزيادة عملياتها في القاهرة، مع زيادة الرحلات بين القاهرة ودبي بإضافة ثلاث رحلات إضافية أسبوعيًا، ليصل بذلك عدد الرحلات من وإلى القاهرة إلى 17 رحلة، بدءً من الغد.

وذكرت الشركة، أن هناك حركة جوية واضحة بين القاهرة ودبي؛ ما يعني أن إدخال 3 رحلات إضافية أسبوعيًّا أمر منطقي من الناحية التجارية، وسيساعدنا هذا الأمر في دعم عودة صناعة السياحة في البلاد، بالإضافة إلى إعادة فتح المزيد من الممرات التجارية داخل وخارج مصر.

وقالت الشركة إنه من أجل ضمان سلامة المسافرين والسياح والمجتمع ككل، فإن فحوصات PCR إلزامية لجميع الوافدين والعابرين إلى دبي والإمارات العربية المتحدة؛ بما في ذلك مواطني وسكان دولة الإمارات والسائحين، بغض النظر عن جنسيتهم.