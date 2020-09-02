أخبار مصرية

طيران الإمارات تعلن زيادة رحلاتها إلى القاهرة لـ17 رحلة أسبوعيًا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أكدت شركة طيران الإمارات التزامها بزيادة عملياتها في القاهرة، مع زيادة الرحلات بين القاهرة ودبي بإضافة ثلاث رحلات إضافية أسبوعيًا، ليصل بذلك عدد الرحلات من وإلى القاهرة إلى 17 رحلة، بدءً من الغد.

وذكرت الشركة، أن هناك حركة جوية واضحة بين القاهرة ودبي؛ ما يعني أن إدخال 3 رحلات إضافية أسبوعيًّا أمر منطقي من الناحية التجارية، وسيساعدنا هذا الأمر في دعم عودة صناعة السياحة في البلاد، بالإضافة إلى إعادة فتح المزيد من الممرات التجارية داخل وخارج مصر.

وقالت الشركة إنه من أجل ضمان سلامة المسافرين والسياح والمجتمع ككل، فإن فحوصات PCR إلزامية لجميع الوافدين والعابرين إلى دبي والإمارات العربية المتحدة؛ بما في ذلك مواطني وسكان دولة الإمارات والسائحين، بغض النظر عن جنسيتهم.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر طيران الإمارات تعلن زيادة رحلاتها إلى القاهرة لـ17 رحلة أسبوعيًا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا