أكدت شركة طيران الإمارات التزامها بزيادة عملياتها في القاهرة، مع زيادة الرحلات بين القاهرة ودبي بإضافة ثلاث رحلات إضافية أسبوعيًا، ليصل بذلك عدد الرحلات من وإلى القاهرة إلى 17 رحلة، بدءً من الغد.
وذكرت الشركة، أن هناك حركة جوية واضحة بين القاهرة ودبي؛ ما يعني أن إدخال 3 رحلات إضافية أسبوعيًّا أمر منطقي من الناحية التجارية، وسيساعدنا هذا الأمر في دعم عودة صناعة السياحة في البلاد، بالإضافة إلى إعادة فتح المزيد من الممرات التجارية داخل وخارج مصر.
وقالت الشركة إنه من أجل ضمان سلامة المسافرين والسياح والمجتمع ككل، فإن فحوصات PCR إلزامية لجميع الوافدين والعابرين إلى دبي والإمارات العربية المتحدة؛ بما في ذلك مواطني وسكان دولة الإمارات والسائحين، بغض النظر عن جنسيتهم.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر طيران الإمارات تعلن زيادة رحلاتها إلى القاهرة لـ17 رحلة أسبوعيًا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.