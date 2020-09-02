الرئيس السيسى يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الإسرائيلي

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تناولا خلاله تطورات الأوضاع على الساحة الإقليمية ، وقد أكد الرئيس على دعم مصر لأية خطوات من شأنها إحلال السلام بالمنطقة بما يحافظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ويتيح إقامة دولته المستقلة ويوفر الأمن الإسرائيل ، مثمنا الإعلان عن الإتفاق الإماراتي الإسرائيلي برعاية الولايات المتحدة بإعتباره خطوة في هذا الإتجاه .

كما اكد الرئيس على أهمية عدم إقدام الجانب الإسرائيلي على إتخاذ إجراءات أحادية الجانب تقوض من فرص إحلال السلام ، وخاصة الإمتناع عن ضم أراض فلسطينية ، وذلك بهدف إتاحة المجال لتضافر الجهود بين مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لتحريك الجمود الحالي الذي تشهده القضية الفلسطينية ، والدفع بإتجاه إستئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ، وصولا لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفق المرجعيات الدولية ، وتحقيق الأمن والسلام والإزدهار لشعوب المنطقة .

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كما أكد الرئيس على أهمية الإلتزام بتفاهمات التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي فيما يتعلق بقطاع " غزة " في ضوء جهود مصر المتواصلة لتخفيف حدة التوتر بين الجانبين .