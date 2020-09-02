طيران الإمارات تعلن زيادة رحلاتها إلى القاهرة لـ 17 رحلة أسبوعيا

أكدت شركة "طيران الإمارات" التزامها بزيادة عملياتها في القاهرة، مع زيادة الرحلات بين القاهرة ودبي بإضافة ثلاث رحلات إضافية أسبوعيًا، ليصل بذلك عدد الرحلات من وإلى القاهرة إلى 17 رحلة، بدءًا من الغد.

وذكرت الشركة، في بيان اليوم، الأربعاء، أنه سيتم تشغيل الرحلات الثلاث الإضافية بواسطة طائرة طيران الإمارات من طراز بوينج 777-300ER، واعتبارًا من الغد ستغادر طائرة EK925 من دبي عند الساعة 21:00، وتصل إلى القاهرة عند الساعة 22:50، أما رحلة العودة EK926، ستُغادر من القاهرة الساعة 00:35 لتصل دبي الساعة 06:15.

وقد أعادت "طيران الإمارات" في 8 أغسطس 2020، إطلاق طائرتها المميزة A380 إلى القاهرة، حيث تعمل أربع مرات في الأسبوع.

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وفي الوقت الحالي، تعد القاهرة الوجهة الوحيدة على شبكة "طيران الإمارات" في أفريقيا والشرق الأوسط، حيث تعمل كل من طائرة B777 وA380 من وإلى دبي.

وقال إبراهيم غانم، المدير الإقليمي لـ"طيران الإمارات" في مصر وليبيا: "هناك حركة جوية واضحة بين القاهرة ودبي، مما يعني أن إدخال ثلاث رحلات إضافية أسبوعيًا أمر منطقي من الناحية التجارية".



وأضاف أن "هذا الأمر سيساعدنا في دعم عودة صناعة السياحة في البلاد، بالإضافة إلى إعادة فتح المزيد من الممرات التجارية داخل وخارج مصر، أما توسيع جدولنا، فسيوفّر فرصا أفضل لمواصلة سفرهم ويوسّع خيارات السفر، سواء كانوا رجال أعمال أم عائلات يتطلعون إلى زيارة دبي، أو العبور في مطار دبي الدولي، واختيار الترانزيت بأي من وجهات شبكتنا".