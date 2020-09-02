اليوم.. الملف الليبي على طاولة مجلس الأمن

يستعد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، لعقد جلستين إحداهما مغلقة وأخرى مفتوحة حول الوضع في ليبيا، تتضمّنان إحاطة للمبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليام.
وأكدت مبعوثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في وقت سابق أن ليبيا تشهد تحوّلًا لافتًا في الأحداث بما يؤكد الحاجة الملحّة للعودة إلى عملية سياسية شاملة ومتكاملة، من شأنها أن تلبي تطلعات الشعب الليبي إلى حكومة تمثله بشكل ملائم، داعية إلى الهدوء وتطبيق سيادة القانون والحفاظ على حقوق جميع المواطنين في التعبير السلمي عن آرائهم.
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