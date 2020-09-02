نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الرياضة: الرئيس يؤمن بدور الشباب ووضعهم في مقدمة الصفوف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الدعوة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي وجهها لشباب مصر ببذل الجهد وزيادة الوعي من خلال التصدي لمختلف قضايا الوطن والمساهمة في مواجهة تحدياته الداخلية منها والخارجية، يعكس دون شك إيمان القيادة السياسية بأهمية دور الشباب في الحفاظ على المكتسبات والإنجازات التي تحققت على أرض الوطن.

وأكد وزير الشباب، أن دعوة الرئيس للشباب لم تكن الأولى بل يمثل الشباب دائمًا أولوية في خطابات القيادة السياسية إيمانًا بدورهم وتعظيمًا لمساهماتهم في بناء الدولة المصرية في شتى مناحي النهضة والتنمية الشاملة التي تشهدها مصر، مشيرًا إلى أهمية دورهم في التصدي للمظاهر السلبية والحملات الممنهجة التي يشنها العديد من أعداء الوطن في الداخل والخارج لتشويه الصورة الحقيقية من خلال بث رسائل توعوية للنشء والشباب في جميع قرى ومدن ونجوع محافظات الجمهورية لتعريفهم بحقيقة الأمور وكافة ملابسات القضايا الوطنية للدولة المصرية ومن خلال كافة المنابر والمنشآت والآليات التي تتيحها وتوفرها الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للشباب المصرى في مختلف مؤسسات الدولة من مراكز شباب وأندية ومنظمات ووحدات مجتمع مدني ومشاركة كافة الوزارات والمؤسسات المعنية.

وأشاد وزير الشباب والرياضة، بالمبادرات التي يقدمها الشباب والتي تدعم جهود الدولة والقيادة السياسية في كافة المجالات، مؤكدًا أن مجموعة العمل الوزارية الحالية تعمل للوصول إلى مستهدفات سريعة في أقصر وقت، بجانب المتابعة اللحظية من مؤسسة الرئاسة والربط الحكومي بين كافة مؤسسات الدولة.

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ولفت "صبحي"، إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار تحركات الدولة المصرية في توصيل جهود الدولة من مشاريع قومية ضخمة ومشروعات شبابية إلى مختلف فئات الشباب والربط الحكومي مع العمل الشبابي الإلكتروني والتصدي للشائعات من خلال توضيح الحقائق.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الشباب والرياضة الأسبوعي مع مختلف ممثلي الكيانات الشبابية، وكان اللقاء هذا الأسبوع مع مجموعة من الشباب رواد وسائل التواصل الاجتماعى وممثلي بعض الكيانات الشبابية، لمناقشة العديد من القضايا والموضوعات.

حضر اللقاء مجموعة من الشباب رواد وأصحاب صفحات التواصل الاجتماعي ومنها ؛ أدمن قناة محمود نور علي اليوتيوب والتي تهدف لنشر الوعي عبر نشر قصص المخابرات وتوضيح مواقف مصر في القضايا الشائكة، وأدمن صفحة المجموعة 73 مؤرخين والتي تنشر قصص وبطولات المصريين عبر العصور، وأدمن قناة الزيتونة علي اليوتيوب التي تنشر ملخصات للكتب، وأدمن صفحات مصر العظمى وذاكرة القاهرة والجيش المصري وبوابة الدفاع، وعلامة، وأدمن دولجي وافتخر وتتحدث عن الإعلام المعادي في تركيا، وأدمن صفحة ومجموعة من أصحاب الصفحات الشخصية ذات المتابعة المؤمنة بجهود الدولة علي موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك.