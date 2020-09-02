نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المدارس المصرية اليابانية تعلن مواعيد المقابلات الشخصية للمقبولين في الوظائف في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تعقد وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المقابلات الشخصية لكل من المعلمين والأخصائيين ومديري ووكلاء المدارس الذين تم قبولهم مبدئيًا والذين حصلوا على الدرجات الأعلى في الاختبار الإلكتروني للوظائف التي أعُلن عنها مسبقًا بالمدارس.
وتعقد المقابلات الشخصية للمقبولين للوظائف، والتي تنظمها شركة إدارة المدارس "إميرالد للتطوير التعليمي وإدارة المدارس" بفندق تريومف بكوبري القبة بمحافظة القاهرة، وذلك في الفترة من اليوم الأربعاء الموافق 2 سبتمبر 2020 وتستمر حتى الاثنين الموافق 8 سبتمبر 2020.
جدير بالذكر أن عدد المدارس المصرية اليابانية في العام الدراسي الجديد 2020/2021، سيبلغ 43 مدرسة داخل 24 محافظة.
الشروط.. وزارة الرياضة تفتح باب العضوية لبرلمان شباب مصر
أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن فتح باب المشاركة بعضوية برلمان الشباب"إلكترونيا" للمشاركة في أنشطة البرلمان لعام 2021/2020 بجميع مراكز الشباب مصر تحت شعار "كن قيادي.. كن مؤثر"خلال الفترة من 6 سبتمبر الجاري حتي 6 أكتوبر 2020.
أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بأن هناك رؤية جديدة سيتم تطبيقها لأعضاء البرلمان بمراكز شباب تعتمد علي تطوير نموذج برلمان الشباب هذا العام ليصبح (نماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية) كتجربة أولي لخلق قنوات إتصال لرؤي الشباب من خلال عملية إكساب الأعضاء نشاطا نوعيا وتثقيفيا هاما بشكل يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة مصر 2030
وأشار "صبحي" أن مصر تذخر بالعديد من العقول الشابة والتي ستسهم بشكل كبير في إثراء نماذج محاكاة الحياة السياسية خلال المرحلة القادمة.
ويشترط الإلتحاق بعضوية برلمان الشباب بمراكز الشباب أن يكون المشترك عضو بمركز الشباب، أن لا يتخطى عمر المشترك 25 عاما ولا يقل عن 18 عاما وذلك يوم 6 أكتوبر 2020.
سيتم الإشتراك بعضوية البرلمان من خلال إستمارة إلكترونية سيتم نشرها بالموقع الرسمي لوزارة الشباب والرياضة بدء من يوم 6 سبتمبر الجاري.
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