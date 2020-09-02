نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ القاهرة: حي النزهة أزال 90% من المباني المخالفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أعمال ازالة دورين مخالفين بالعقار رقم ١٦ شارع الدكتور احمد مصطفى بحي النزهة الجديدة، صادر لهما قراري إزالة وجوبية عامي ٢٠١٩ و٢٠٢٠ لمخالفتهما شروط البناء واشتراطات الطيران المدني.

وأشار محافظ القاهرة أنه لم يتبق سوى ٢٨ يوم فقط على المهلة التى حددتها الدولة للتصالح على مخالفات البناء داعيا المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح وسداد مبلغ الـ٢٥% المقررة جدية تصالح قبل انتهاء المدة القانونية المحددة، مؤكدا استمرار حملات إزالة المباني المخالفة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين بالتوازي مع تنفيذ قانون التصالح لمواجهة المشكلة الحالية وضمان عدم تكرارها في المستقبل والتعامل بحسم مع اي محاولة للخروج عن القانون، مشيرا إلى أن البناء المخالف أثر بالسلب على البنية التحتية وكان لابد من إيقافه.

واضاف المحافظ ان حي النزهة قام بإزالة أكثر من ٩٠% من المباني المخالفة به الصادر لها قرارات إزالة حتى الآن.

وأشار اللواء خالد عقل رئيس حي النزهة ان العقار صادر له ترخيص بارضي و٩ أدوار متكررة وقام المالك ببناء دورين وغرف بالسطح بالمخالفة للترخيص الصادر.

واضاف رئيس الحي انه تم تنفيذ ٢٤١ قرار إزالة وجوبية من ٢٦٣ قرار ازالة لمخالفات تمت في أعوام ٢٠١٨ و٢٠١٩ و٢٠٢٠ وتم تحويل ٣٣ مخالف للنيابة العسكرية، مشيرا الى وجود ١٥ حالة مخالفة في انتظار ما ستسفر عنه قرارات التصالح، كما قام الحي بتنفيذ ٢٤ قرار إزالة في المهد وتحويل اصحابها للنيابة العسكرية.

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وزير القوى العاملة ومحافظ القاهرة يفتتحان فندق نقابة العاملين بالغزل والنسيج

افتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان ، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، فندق النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج والملابس الجاهزة و حلج وكبس القطن، بعد الإنتهاء من تطويره على أحدث النظم الفندقية العالمية فى وقت قياسى لم يجاوز الشهور الخمس من بدء التنفيذ، ويقام بجوار النقابة فى منطقة المظلات بشبرا، يرافقهما عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة، وبحضور الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج نيابة عن وزير قطاع الأعمال العام ، وفايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية ، وعلى غالى رئيس شركة مصر لحليج الأقطان، ونادية عبد السيد رئيس شركة مصر كفر الدوار، فضلا عن عددا من القيادات النقابية والتنفيذية.

وأشاد وزير القوي العاملة بهذا الجهد المتميز من جانب النقابة فى عمليات التطوير المستمرة للاستفادة من منشآتها لتعظيم مواردها والاستفادة القصوى من الأصول الثابتة غير المستغلة، وذلك وفقا لأحدث النماذج ليكون فى هذا الشكل الذي يشرف التنظيم النقابى العمالى المصرى، فضلا عن إجراءات السلامة والصحة المهنية المتبعة فى الفندق وفقاً لتعليمات الإدارة المختصة بالوزارة ، واختيار الألوان المستخدمة فى طلاء الغرف مع المفروشات.

وأكد سعفان أن ما قامت به نقابة الغزل والنسيج سوف يكون إضافة كبيرة للحركة النقابية العمالية المصرية، موجها ضرورة استمرار التميز، وأن تكون الإدارة متميزة طبقا للنظم الفندقية العالمية، واعداً بإزالة أى معوقات قد تظهر خلال استكمال المراحل النهائية، والتي سوف تشمل إنشاءات جديدة منها حمام سباحة وحديقة علي قطعة الأرض المواجهة للفندق.

ومن جانبه أكد محافظ القاهرة أن هذا العمل يخدم قطاع كبير من أكبر قطاعات الصناعة في مصر ، موجها الشكر لفريق العمل الذي قام بتنفيذ هذا العمل ، وتقديم كافة سبل التعاون خلال المرحلة القادمة خاصة في تطوير المنطقة المحيطة بالفندق، حتى يمكن الاستفادة القصوى منها وتأهيلها بما يليق بوضع الفندق العام.