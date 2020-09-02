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إنفوجراف.. بشتيل محطة قطارات الصعيد

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مصطفى فراج 2020-09-02 13:16 0 تبليغ

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والإنفوجراف التالى يوضح أهم الأسباب والمميزات التى تم على أساسها اختيار محطة بشتيل لتكون بديلة لقطارات الصعيد.


وأكد كامل الوزير، وزير النقل، فى تصريحات له أنه بعد تنفيذ المحطة الجديدة بمنطقة بشتيل، سيشعر الراكب بنقلة كبيرة فى توقيتات وانضباط وصول القطارات، فالراكب الذى كان يصل متأخرا ساعتين عن الموعد المحدد سيجد انضباطا تاما فى المواعيد، بالإضافة إلى استقلاله قطارا يقدم خدمة عالية المستوى.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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