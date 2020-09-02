إنفوجراف.. بشتيل محطة قطارات الصعيد

والإنفوجراف التالى يوضح أهم الأسباب والمميزات التى تم على أساسها اختيار محطة بشتيل لتكون بديلة لقطارات الصعيد.

وأكد كامل الوزير، وزير النقل، فى تصريحات له أنه بعد تنفيذ المحطة الجديدة بمنطقة بشتيل، سيشعر الراكب بنقلة كبيرة فى توقيتات وانضباط وصول القطارات، فالراكب الذى كان يصل متأخرا ساعتين عن الموعد المحدد سيجد انضباطا تاما فى المواعيد، بالإضافة إلى استقلاله قطارا يقدم خدمة عالية المستوى.

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