وأكد الأنبا نيقولا أن الأب فانوس سيبدأ خدمة القداس الإلهى إبتداء من يوم الجمعة الموافق 11 سبتمبر.
وقدمت المطرانية الشكر للدكتور رائف عوض الله على اهتمامه بتوفير الرعاية والعلاج له منذ اليوم الأول والذى كان سببًا فى سرعة شفائه، وكذلك لجميع أبناء طنطا الذين لم يتخلوا عنه خلال فترة مرضه.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر شفاء كاهن الروم الأرثوذكس بطنطا من كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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