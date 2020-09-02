شفاء كاهن الروم الأرثوذكس بطنطا من كورونا

أعلن الأنبا نيقولا مطران الروم الأرثوذكس فى طنطا شفاء الأرشمندريت نقولا فانوس كاهن مطرانية طنطا "إرموبوليس"، إذ أمضى فترة مرضه ونقاهته عازلا نفسه من يوم 10 أغسطس فى مقر إقامته بالمطرانية بكنيسة دخول السيد إلى الهيكل.





وأكد الأنبا نيقولا أن الأب فانوس سيبدأ خدمة القداس الإلهى إبتداء من يوم الجمعة الموافق 11 سبتمبر. وقدمت المطرانية الشكر للدكتور رائف عوض الله على اهتمامه بتوفير الرعاية والعلاج له منذ اليوم الأول والذى كان سببًا فى سرعة شفائه، وكذلك لجميع أبناء طنطا الذين لم يتخلوا عنه خلال فترة مرضه.

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