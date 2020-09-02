صور.. محافظ الفيوم ومساعد وزير السياحة فى زيارة لمتحف كوم أوشيم وقارون

وبحسب بيان، اليوم الأربعاء، قال الدكتور محمد التونى، المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، إن الجولة شملت تفقد متحف آثار كوم أوشيم الذى يضم 313 قطعة أثرية تمثل كافة العصور بداية من العصر الفرعونى ثم اليونانى والرومانى والقبطى والإسلامي، ويشتمل المتحف على قاعتين للعرض أحداهما تضم آثار الحياة اليومية، والأخرى للجانب الجنائزى على مساحة 380م2، بجانب تفقد المنطقة المحيطة.

وأشار محافظ الفيوم خلال الزيارة إلى أن المحافظة تمتلك من المقومات السياحية والأثرية والبيئية ما يجعلها فى مصاف المحافظات الأول فى المجالين السياحى والأثري، ويؤهلها لأن تكون من مناطق الجذب السياحى المهمة، لافتاً إلى أن المحافظة تمتلك الكثير من المواقع الأثرية بجانب متحف كوم أوشيم مثل منطقة أم البريجات الأثرية ومدينة ماضى وقصر قارون والدير المنحوت ووادى الحيتان وكيمان فارس وغيرها من الأماكن، فضلاً عن المحميات ممثلة فى بحيرتى قارون والريان، وجبلى المدورة.

وأكد محافظ الفيوم الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتطبيق ضوابط السلامة الصحية ووسائل الحماية الشخصية، للتصدى للعدوى بفيروس كورنا، خلال زيارة المواقع السياحية التى تم إعادة فتحها أمام الزائرين عقب غلقها لأكثر من خمسة أشهر، متمنيًا أن تشهد المحافظة موسم سياحى جيد.

ووجه المحافظ رئيس مركز ومدينة طامية برفع كفاءة منطقة الخدمات بمتحف كوم اوشيم وتكثيف أعمال النظافة، لافتاً إلى أهمية تطوير وتأهيل ومتابعة تلك المواقع من قبل مسئولى الآثار والسياحة بالمحافظة، والعمل على الترويج الجيد لهذه المقومات السياحية والأثرية مما يعود بالنفع على المحافظة.

وأوضح محافظ الفيوم أنه التقى الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أمس لمتابعة فتح المحميات الطبيعية بالإقليم أمام الزائرين، والتواصل مع كافة الجهات المعنية لإعادة الفيوم للخريطة السياحية على المستوين المحلى والدولي، مشيراً إلى أن المحافظة تعمل من خلال خطة تطوير شاملة لمختلف المواقع السياحية والأثرية، ومنها منطقة السواقى بميدان قارون داخل مدينة الفيوم، لافتاً إلى أنه تم من الانتهاء من إعداد دراسة شاملة لتطوير الميدان الذى يعد أحد أهم المزارات السياحية بالمحافظة، مع الاحتفاظ بالشكل الحضارى والجمالى للمنطقة.

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وأضاف المتحدث الرسمى أن الجولة شملت تفقد معبد قصر قارون بمركز يوسف الصديق، وتضمنت منطقة قدس الأقداس التى تتعامد عليها الشمس بالمعبد، صبيحة يوم 21 ديسمبر من كل عام، وعدد من الغرف فضلاً عن المنطقة المحيطة.

ولفت المتحدث الرسمى إلى أن المحافظ وجه بإعداد دراسة بالتنسيق مع وزارة السياحة والاثار لانشاء مركز للزوار أمام المعبد، ومنطقة خدمات، وكذا استخدام المكان الجاذب لتنظيم عدد من الأحداث والفعاليات السياحية، وإقامة العديد من المسابقات بالموقع خاصة الرياضية، وكذا استقبال الفعاليات الثقافية والترفيهية بالمنطقة.

ومن جهتها، أشارت مساعد وزير السياحة والاثار، إلى أن متابعة وتفقد المواقع الأثرية يأتى ضمن خطة الدولة للترويج لمختلف المناطق السياحية والأثرية بمختلف محافظات الجمهورية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، عقب فتح تلك المواقع أمام الزائرين بعد انحسار عدد المصابين بفيروس كورونا، لافتة إلى أن إعادة فتح تلك المواقع يعد رسالة قوية فى التكامل بين مختلف الجهات، وقدرة الدولة المصرية لتخطى الأزمات ومواجهة التحديات.

وأكدت مساعد وزير السياحة والاثار على العمل الميدانى لتطوير وتأهيل كافة المواقع الأثرية على مستوى الجمهورية، والعمل على الإستغلال الأمثل لها، مشيرة إلى اهتمام الدولة بالسياحة الداخلية والترويج لسياحة اليوم الواحد، والعمل على استغلال القرب المكانى لإقليم الفيوم من القاهرة واستغلال تلك الميزة النسبية، بجانب المميزات الأخرى التى تتمتع بها المحافظة للنهوض بالحركة السياحية، وأكدت على إعداد خطة عمل متكاملة للتركيز على المزارات السياحية والأثرية بالفيوم ووضع الأليات المناسبة للترويج لها بالتنسيق بين وزراة السياحة والأثار والمحافظة.

الجدير بالذكر أن معبد قصر قارون يبعد حوالى 65 كم عن مدينة الفيوم ويقع جنوب غرب بحيرة قارون ضمن التقسيم الجغرافى فى شمال غرب إقليم الفيوم بمركز يوسف الصديق، وتسمى المدينة بمدينة ديونيسيوس، وهى مدينة شيدت فى العصر البطلمى حوالى القرن الثالث قبل الميلاد وكانت تسمى ديونيسيوس نسبة إلى إله الخمر عند اليونانيين، فى منتصف المدينة شيد معبد للإله سوبك الإله المحلى لإقليم الفيوم، والذى كان يعبد فى صورة تمساح، وقد شيد المعبد من الحجر الجيرى.