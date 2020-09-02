صور.. محافظ الفيوم ومساعد وزير السياحة فى زيارة لمتحف كوم أوشيم وقارون

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وبحسب بيان، اليوم الأربعاء، قال الدكتور محمد التونى، المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، إن الجولة شملت تفقد متحف آثار كوم أوشيم الذى يضم 313 قطعة أثرية تمثل كافة العصور بداية من العصر الفرعونى ثم اليونانى والرومانى والقبطى والإسلامي، ويشتمل المتحف على قاعتين للعرض أحداهما تضم آثار الحياة اليومية، والأخرى للجانب الجنائزى على مساحة 380م2، بجانب تفقد المنطقة المحيطة.
وأشار محافظ الفيوم خلال الزيارة إلى أن المحافظة تمتلك من المقومات السياحية والأثرية والبيئية ما يجعلها فى مصاف المحافظات الأول فى المجالين السياحى والأثري، ويؤهلها لأن تكون من مناطق الجذب السياحى المهمة، لافتاً إلى أن المحافظة تمتلك الكثير من المواقع الأثرية بجانب متحف كوم أوشيم مثل منطقة أم البريجات الأثرية ومدينة ماضى وقصر قارون والدير المنحوت ووادى الحيتان وكيمان فارس وغيرها من الأماكن، فضلاً عن المحميات ممثلة فى بحيرتى قارون والريان، وجبلى المدورة.
وأكد محافظ الفيوم الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتطبيق ضوابط السلامة الصحية ووسائل الحماية الشخصية، للتصدى للعدوى بفيروس كورنا، خلال زيارة المواقع السياحية التى تم إعادة فتحها أمام الزائرين عقب غلقها لأكثر من خمسة أشهر، متمنيًا أن تشهد المحافظة موسم سياحى جيد.
ووجه المحافظ رئيس مركز ومدينة طامية برفع كفاءة منطقة الخدمات بمتحف كوم اوشيم وتكثيف أعمال النظافة، لافتاً إلى أهمية تطوير وتأهيل ومتابعة تلك المواقع من قبل مسئولى الآثار والسياحة بالمحافظة، والعمل على الترويج الجيد لهذه المقومات السياحية والأثرية مما يعود بالنفع على المحافظة.
وأوضح محافظ الفيوم أنه التقى الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أمس لمتابعة فتح المحميات الطبيعية بالإقليم أمام الزائرين، والتواصل مع كافة الجهات المعنية لإعادة الفيوم للخريطة السياحية على المستوين المحلى والدولي، مشيراً إلى أن المحافظة تعمل من خلال خطة تطوير شاملة لمختلف المواقع السياحية والأثرية، ومنها منطقة السواقى بميدان قارون داخل مدينة الفيوم، لافتاً إلى أنه تم من الانتهاء من إعداد دراسة شاملة لتطوير الميدان الذى يعد أحد أهم المزارات السياحية بالمحافظة، مع الاحتفاظ بالشكل الحضارى والجمالى للمنطقة.
وأضاف المتحدث الرسمى أن الجولة شملت تفقد معبد قصر قارون بمركز يوسف الصديق، وتضمنت منطقة قدس الأقداس التى تتعامد عليها الشمس بالمعبد، صبيحة يوم 21 ديسمبر من كل عام، وعدد من الغرف فضلاً عن المنطقة المحيطة.
ولفت المتحدث الرسمى إلى أن المحافظ وجه بإعداد دراسة بالتنسيق مع وزارة السياحة والاثار لانشاء مركز للزوار أمام المعبد، ومنطقة خدمات، وكذا استخدام المكان الجاذب لتنظيم عدد من الأحداث والفعاليات السياحية، وإقامة العديد من المسابقات بالموقع خاصة الرياضية، وكذا استقبال الفعاليات الثقافية والترفيهية بالمنطقة.
ومن جهتها، أشارت مساعد وزير السياحة والاثار، إلى أن متابعة وتفقد المواقع الأثرية يأتى ضمن خطة الدولة للترويج لمختلف المناطق السياحية والأثرية بمختلف محافظات الجمهورية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، عقب فتح تلك المواقع أمام الزائرين بعد انحسار عدد المصابين بفيروس كورونا، لافتة إلى أن إعادة فتح تلك المواقع يعد رسالة قوية فى التكامل بين مختلف الجهات، وقدرة الدولة المصرية لتخطى الأزمات ومواجهة التحديات.
وأكدت مساعد وزير السياحة والاثار على العمل الميدانى لتطوير وتأهيل كافة المواقع الأثرية على مستوى الجمهورية، والعمل على الإستغلال الأمثل لها، مشيرة إلى اهتمام الدولة بالسياحة الداخلية والترويج لسياحة اليوم الواحد، والعمل على استغلال القرب المكانى لإقليم الفيوم من القاهرة واستغلال تلك الميزة النسبية، بجانب المميزات الأخرى التى تتمتع بها المحافظة للنهوض بالحركة السياحية، وأكدت على إعداد خطة عمل متكاملة للتركيز على المزارات السياحية والأثرية بالفيوم ووضع الأليات المناسبة للترويج لها بالتنسيق بين وزراة السياحة والأثار والمحافظة.
الجدير بالذكر أن معبد قصر قارون يبعد حوالى 65 كم عن مدينة الفيوم ويقع جنوب غرب بحيرة قارون ضمن التقسيم الجغرافى فى شمال غرب إقليم الفيوم بمركز يوسف الصديق، وتسمى المدينة بمدينة ديونيسيوس، وهى مدينة شيدت فى العصر البطلمى حوالى القرن الثالث قبل الميلاد وكانت تسمى ديونيسيوس نسبة إلى إله الخمر عند اليونانيين، فى منتصف المدينة شيد معبد للإله سوبك الإله المحلى لإقليم الفيوم، والذى كان يعبد فى صورة تمساح، وقد شيد المعبد من الحجر الجيرى.
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