صور.. محافظ القاهرة يقود حملة إزالة مخالفات بحى النزهة

شهد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أعمال ازالة دورين مخالفين بالعقار رقم 16 شارع الدكتور أحمد مصطفى، بحى النزهة الجديدة صادر لهما قرارا إزالة وجوبية عامى 2019 و2020 لمخالفتهما شروط البناء واشتراطات الطيران المدنى.





وأشار محافظ القاهرة، فى بيان اليوم الأربعاء، أنه لم يتبق سوى 28 يومًا فقط على المهلة التى حددتها الدولة للتصالح على مخالفات البناء داعيا المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح وسداد مبلغ الـ25%، المقررة جدية تصالح قبل انتهاء المدة القانونية المحددة، مؤكدا استمرار حملات إزالة المبانى المخالفة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين بالتوازى مع تنفيذ قانون التصالح لمواجهة المشكلة الحالية وضمان عدم تكرارها فى المستقبل والتعامل بحسم مع أى محاولة للخروج عن القانون، مشيرا إلى أن البناء المخالف أثر بالسلب على البنية التحتية وكان لابد من إيقافه.

وأضاف المحافظ، أن حى النزهة أزال أكثر من 90% من المبانى المخالفة به الصادر لها قرارات إزالة حتى الآن.

وأشار اللواء خالد عقل، رئيس حى النزهة، إلى أن العقار صادر له ترخيص بارضى و9 أدوار متكررة وأنشاء المالك دورين وغرفًا بالسطح بالمخالفة للترخيص الصادر.

وأضاف رئيس الحى، أنه تم تنفيذ 241 قرار إزالة وجوبية من 263 قرار إزالة لمخالفات تمت فى أعوام 2018، 2019، و2020، وتم تحويل 33 مخالفًا للنيابة العسكرية، مشيرا إلى وجود 15 حالة مخالفة فى انتظار ما تسفر عنه قرارات التصالح، كما نفذ الحى 24 قرار إزالة فى المهد وتحويل أصحابها للنيابة العسكرية.