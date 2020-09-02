- 1/2
- 2/2
وأشار محافظ القاهرة، فى بيان اليوم الأربعاء، أنه لم يتبق سوى 28 يومًا فقط على المهلة التى حددتها الدولة للتصالح على مخالفات البناء داعيا المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح وسداد مبلغ الـ25%، المقررة جدية تصالح قبل انتهاء المدة القانونية المحددة، مؤكدا استمرار حملات إزالة المبانى المخالفة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين بالتوازى مع تنفيذ قانون التصالح لمواجهة المشكلة الحالية وضمان عدم تكرارها فى المستقبل والتعامل بحسم مع أى محاولة للخروج عن القانون، مشيرا إلى أن البناء المخالف أثر بالسلب على البنية التحتية وكان لابد من إيقافه.
وأضاف المحافظ، أن حى النزهة أزال أكثر من 90% من المبانى المخالفة به الصادر لها قرارات إزالة حتى الآن.
وأشار اللواء خالد عقل، رئيس حى النزهة، إلى أن العقار صادر له ترخيص بارضى و9 أدوار متكررة وأنشاء المالك دورين وغرفًا بالسطح بالمخالفة للترخيص الصادر.
وأضاف رئيس الحى، أنه تم تنفيذ 241 قرار إزالة وجوبية من 263 قرار إزالة لمخالفات تمت فى أعوام 2018، 2019، و2020، وتم تحويل 33 مخالفًا للنيابة العسكرية، مشيرا إلى وجود 15 حالة مخالفة فى انتظار ما تسفر عنه قرارات التصالح، كما نفذ الحى 24 قرار إزالة فى المهد وتحويل أصحابها للنيابة العسكرية.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر صور.. محافظ القاهرة يقود حملة إزالة مخالفات بحى النزهة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.