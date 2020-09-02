صور .. مصر ترسل 550 وحدة من عقار الرمديسفير إلى لبنان

قدمت السفارة المصرية صباح اليوم الأربعاء، 550 وحدة من عقار الرمديسفير مهداة من وزارة الصحة والسكان إلى وزارة الصحة اللبنانية، وذلك فى استجابة سريعة لطلب قدمه الجانب اللبنانى مؤخراً لهذا الغرض.





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