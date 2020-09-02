السفير بدر عبدالعاطى يناقش ملف سد النهضة مع وكيل خارجية التشيك

جاء ذلك خلال زيارته للعاصمة براغ برفقة وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى.
وتم خلال جلسة المشاورات استعراض تطور ملف العلاقات الثنائية بين البلديّن فى مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية والثقافية، وما تشهده هذه العلاقات من تطور إيجابى فى ضوء المصالح والروابط المشتركة التى تربط البلديّن وتجمع بين قيادتيهما سواء على المستوى الثنائى أو فى إطار تجمع دول "فيشجراد" ومصر.
وتم تناول سبل تعزيز دور الشركات التشيكية فى عملية التنمية فى مصر والاستفادة من الفرص الاستثمارية القائمة بها.
كما تم استعراض ما تشهده العلاقات بين البلدين من تطور إيجابى فى ضوء المصالح والروابط المشتركة التى تربط بينهما وتجمع بين قيادتيهما سواء على المستوى الثنائى أو فى إطار تجمع دول "فيشجراد" ومصر.
وتناول اللقاء سبل تعزيز دور الشركات التشيكية فى عملية التنمية فى مصر والاستفادة من الفرص الاستثمارية القائمة بها.
وتم التأكيد على أن مشاركة رئيس وزراء التشيك وأعضاء الحكومة فى افتتاح معرض الحضارة الفرعونية "ملوك الشمس"، جنبا إلى جنب مع وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى، يوم 30 أغسطس، يمثل تجسيداً قوياً للعلاقة الطيبة التى تجمع البلديّن.
كما تطرق اللقاء إلى عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وفى مقدمتها قضيتى مكافحة الهجرة غير الشرعية والحرب ضد الإرهاب، حيث أثنى الجانب التشيكى على الإنجازات المهمة التى حققتها مصر فى الملفين.
وبحث الجانبان تطورات الأوضاع فى منطقة شرق المتوسط وفى ليبيا، حيث أكدا على أهمية سرعة التوصل لحل سياسى فى ليبيا وتفكيك الميليشيات المسلحة.
ونقل مساعد وزير الخارجية ثوابت الموقف المصرى تجاه الأزمة الليبية والدور السلبى الذى تقوم به أطراف خارجية فى دعم الميليشيات المسلحة والإرهابية سواء بنقل الإرهابيين أو السلاح لها.
كما تناول بالتفصيل ملف السد الإثيوبى وموقف مصر الذى يستند على قواعد القانون الدولى وحق إثيوبيا فى التنمية وحق مصر فى الحياة. كما تم التطرق للأزمة السورية وسبل التوصل لحل سياسى يضمن لسوريا وحدتها الإقليمية ويحقق تطلعات الشعب السورى.
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