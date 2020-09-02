صور.. رئيس جامعة الإسكندرية: مصر تشهد نقلة نوعية فى مكافحة الفساد

أكد الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية، أن مصر تشهد نقلة نوعية كبيرة فى مجال مواجهة الفساد ومكافحة جرائمه، وذلك فى ظل توجيهات القيادة السياسية بضرورة محاربة الفساد بكل أشكاله، لما له من تأثيرات سلبية على الاستثمار.





جاء ذلك فى كلمته، خلال ندوة "الموازنة التشاركية ودورها فى تفعيل كفاءة الإنفاق العام، خصوصا فى ظل أزمة كوفيد 19"، اليوم الأربعاء، والتى نظمتها وزارة المالية بالتعاون مع جامعة الإسكندرية.

وقال الكردى إن الحكومة متمثلة فى وزارة المالية تسعى جاهدة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال إطلاق رؤية مصر 2030، ورفع معدلات النمو الاقتصادى، وإرساء حوار مجتمعى مع كل أطياف المجتمع لتعريفهم بالسياسات المالية وخطط الإصلاح، تفعيلا لمبدأ المشاركة المجتمعية.

ولفت إلى أن جامعة الإسكندرية لم تنفصل عن رؤية مصر 2030، إذ تمكنت الجامعة بدعم من وزارة المالية من ميكنة الإدارة المالية والتحول الرقمى وأصبحت نموذجا يحتذى به فى مصر.

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وأضاف الكردى أنه تم دمج الإدارات المالية بـ 23 كلية ومعهد إلى 6 وحدات حسابية فقط، ما ساهم فى تسهيل وسرعة احتساب وصرف مرتبات ومستحقات أعضاء هيئة التدريس والعاملين من خلال عمليات لا تستغرق أكثر من يوم واحد.

وأضاف رئيس جامعة الإسكندرية، أن الجامعة تتبنى كل المبادرات التى تصبو إلى تعميق المشاركة المجتمعية فى السياسة المالية للدولة، فضلا عن تشجيع الطلاب على المشاركة فى تلك المبادرات ليكونوا قادة مجتمعيين فى المستقبل قادرين على فهم موازنة بلدهم والمشاركة فى التخطيط لها.



شارك فى الندوة الدكتور علاء رمضان، نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، وأحمد جمال، نائب محافظ الإسكندرية، وسارة عيد، رئيس لجنة الشفافية بوزارة المالية، إلى جانب عدد من رؤساء الجامعات ووكلاء الوزارات ورؤساء الأحياء وأعضاء مجلس النواب.