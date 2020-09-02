صور.. إطلاق خدمات الشهر العقارى للمواطنين بحى جنوب الجيزة

شهد محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والمستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الأربعاء، إطلاق تقديم خدمات الشهر العقارى بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بحى جنوب الجيزة، وتعميمها على 155 مركزا تكنولوجيا على مستوى محافظات الجمهورية.





وشهد وزراء التنمية المحلية والعدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عددا من الشبابيك بمكتب خدمات الشهر العقارى بالمركز التكنولوجى للتعرف على تفاصيل تقديم خدمة الشهر العقارى للمواطنين بجانب خدمات التنمية المحلية الأخرى فى المركز، إذ تسعى الدولة لإدخال كل الخدمات التى تهم المواطن خلال الفترة المقبلة بالمراكز التكنولوجية بما ييسر على المواطنين ويقلل تكلفة ووقت الحصول على الخدمات، ويزيد من رضا المواطن عن تلك الخدمات.



وتتعاون وزارة التنمية المحلية مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فيما يخص أداء الخدمات المحلية إذ تم ميكنة حوالى 282 مركزا تكنولوجيا على مستوى المحافظات من إجمالى 313 مركزا تكنولوجيا، كما تم إطلاق وتشغيل بوابة خدمات المحليات على الانترنت لاتاحة الخدمات للمواطنين أون لاين بكل ادوات الدفع الإلكترونى.



كما وفرت وزارة التنمية المحلية البرامج التدريبية للعاملين فى المراكز التكنولوجية بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة بالاضافة الى بعض البرامج التدريبية التى أتاحتها وزارة التخطيط.

ويأتى ذلك فى إطار الاهتمام التى يوليه رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء لتحسين الخدمات المقدمة للمواطن فى ظل ثورة الإصلاح الإدارى التى تقوم بها الدولة وما يصاحبها من تبسيط للإجراءات واستخدام الميكنة فى أداء الخدمات والارتقاء بالكوادر البشرية، وفى ضوء تضافر جهود قطاعات الدولة لبناء مصر الرقمية والتى يتم من خلالها توفير خدمات حكومية رقمية متميزة عبر منافذ متعددة، ومنها منصة مصر الرقمية التى تم الاطلاق التجريبى لها خلال الشهر الحالى بـ 70 خدمة حكومية من بينها خدمات التوثيق.