هيئة الأوقاف تحقق 4 أرقام قياسية فى الإيرادات خلال 3 أشهر

وأوضح وزير الأوقاف فى تصريح له اليوم الأربعاء، أن الهيئة حققت أعلى عائد سنوى فى تاريخها ، إذ بلغ إجمالى إيراداتها وأرباحها الاستثمارية فى العام المالى 2019 - 2020، مليار و546 مليون و659 ألف و340 جنيها، بزيادة قدرها 85 مليون و744 ألف و977 جنيها عن العام المالى الماضى بنسبة تقدر بنحو 6%، وبزيادة قدرها 336 مليون و107 آلاف و960 جنيها عن العام المالى 2017 / 2018 بنسبة 22%، وبزيادة قدرها 981.946 مليون جنيه عن العام 2013-2014م بنسبة 173.79%.
وبلغت إيرادات الهيئة خلال شهر يونيه 2020، 275 مليون و78 ألف و367 جنيها، بزيادة قدرها 106 ملايين و405 آلاف و517 جنيها بنسبة 63% عن نفس الشهر عام 2019 ، وبزيادة قدرها 148 مليون و151 ألف و68 جنيها بنسبة 117% عن نفس الشهر فى عام 2018.
كما بلغت إيرادات الهيئة خلال شهر يوليو 2020، 88 مليون و526 ألف و946 جنيها، بزيادة قدرها 49 مليون و711 ألف و62 جنيها بنسبة 128% عن نفس الشهر فى عام 2019، وبزيادة قدرها 52 مليون و851 ألف و6 جنيهات بنسبة 148% عن نفس الشهر فى عام 2018.
وبلغت إيرادات الهيئة خلال شهر أغسطس 2020، 91 مليون و570 ألف و186 جنيها، بزيادة قدرها 23 مليون و253 ألف و313 جنيها بنسبة 34% عن نفس الشهر فى عام 2019، وبزيادة قدرها 25 مليون و579 ألف و124 جنيها بنسبة 39% عن نفس الشهر فى عام 2018.
كما تحقق الهيئة أرقاما متميزة يومية مع بداية شهر سبتمبر الجارى والذى يتوقع أن يكون نقلة كبيرة فى متحصلات الهيئة، ويحقق رقما قياسيا جديدا.
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