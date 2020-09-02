صحيفة إسبانية تبرز إعادة فتح المتاحف الأثرية وتشيد بعودة السياحة المصرية

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وتحت عنوان "يمكنك الآن زيارة جميع المتاحف فى مصر"، قالت صحيفة "النويبو ديا" الإسبانية، إن مجموعة من 18 متحفا فتحت أبوابها أمس الثلاثاء فى مصر، بعروض ضوئية رائعة، إضافة إلى 12 متحفا آخر سبق وأن تم فتحها، مشيرة إلى أن جميع الغرف الأثرية فى المتاحف أصبحت متاحة للجمهور، مع توقعات بارتفاع الإقبال فى الفترات المقبلة.
ونقلت الصحيفة عن رئيس دائرة المتاحف بوزارة السياحة والآثار، مؤمن عثمان، قوله إن من بين المتاحف التى أعيد افتتاحها، متاحف قصر المنيل، وكذلك متاحف كوم أوشيم بالفيوم، وسوهاج والإسماعيلية والسويس وطنطا، موضحا أنه بهذه الطريقة تكون جميع قاعات العرض فى الدولة مفتوحة للجمهور ما عدا "قيد التطوير أو قيد الإنشاء مثل بورسعيد وشرم الشيخ".
وأشارت الصحيفة إلى أن الزوار المحليين والأجانب كانوا ينتظرون الاستجابة لإعادة الفتح بعد جميع الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا.
وأوضحت الصحيفة أن مصر تفرض إجراءات مشددة بارتداء الكمامة، والمحافظة على التباعد الاجتماعى ووضعت علامات إرشادية داخل المتاحف لعدم التكدس داخل القاعات، كما يتم دخول 50% من طاقة استيعاب قاعتا المتاحف لمنع الزحام.
وأشارت الصحيفة إلى أن السياح بدأوا التوافد على المدن المصرية وعلى رأسها الأقصر ومعبد الكرنك، بعد أن قاموا بزيارة البحر الأحمر.
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