خلال لقائه مع مدير موانئ دبي العالمية..وزير النقل: خطة شاملة لتطوير قطاع النقل النهري بمصر

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير على اهتمام وزارة النقل بتطوير النقل البحري والتعاون مع الشركات العالمية في هذا المجال لدعم الاقتصاد القومي خاصة وأن مصر دولة محورية ذات دور إقليمى مؤثر، ووجود قطاع نقل بحري متميز بها يجعل مصر لاعبًا هامًا على طريق التجارة العالمية .
اما فيما يتعلق بالتعاون بمجال الموانىء الجافة والمناطق اللوجيستسة فأكد وزير النقل على تنفذ خطة شاملة لانشاء عدة موانئ جافة ومناطق لوجيستية لخدمة المجتمع التجاري والحفاظ على شبكة الطرق عن طريق نقل البضائع من وإلى هذه الموانئ عن طريق شبكة السكك الحديدية، لافتا إلى أنه تم مراعاة توافر هذه الموانئ والمناطق بكل من الوجهين البحرى والقبلى فى مواقع تم اختيارها وفقًا لأسس علمية. ومنها العاشر من رمضان وبرج العرب ودمياط وسوهاج وذلك بعد الانتهاء اعلان التحالف المصري العالمي الفائز بتنفيذ ميناء 6 أكتوبر الجاف
وأشار الوزير انه يتم تنفيذ خطة شاملة لتطوير قطاع النقل النهري لزيادة المنقول من البضائع عبر نهر النيل حيث يتم تطوير المجرى الملاحي ورفع كفاءة وتطوير الاهوسة ، وفي ختام الاجتماع وجه وزير النقل بعقد لقاءات مكثفة بين الجانبين خلال الفترة القادمة ة لسرعة انجاز هذا التعاون على ارض الواقع
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