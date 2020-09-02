نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الدقهلية: مشروع تنمية بحيرة المنزلة نقطة تحول تاريخية بمنطقة الدلتا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إن مشروع تنمية بحيرة المنزلة وعودتها لسابق عهدها الذي يجرى تنفيذة حاليا برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي يعد نقله نوعية وحضارية كبيرة يجرى تنفيذها لأول مرة في تاريخ المحافظة وتحديدا في مراكز مدن شمال المحافظة.

وأشار مختار، إلى أن الدولة المصرية حاليا في أقوى مراحلها بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وأن تعليماته بالضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التعدي على أملاك الدولة أو نهب وإهدار مواردها يجرى تنفيذها بكل حسم وحزم وأن الدقهلية حصلت على المركز الثاني على مستوى المحافظات في إزالة التعديات على أملاك الدولة والتعدي على الأراضي الزراعية.

وأكد انه يضع مشروع تنمية بحيرة المنزلة على راس أولويات عمله منذ توليه مهام منصبه لانه ليس مشروع اقتصادى تنموى فقط ولكنه مشروع لبناء وتنميه الانسان المصرى وتحسين بيئته الاجتماعيه والحضاريه وهو ما ياتى في مقدمه أولويات رئيس الجمهوريه.

وقام محافظ الدقهلية فجر اليوم يرافقه اللواء رافت عبدالباعث مدير امن الدقهلية بقيادة اكبر حملة لازاله التعديات فى تاريخ محافظة الدقهلية بمدينه المطرية لاستكمال انشاء حرم الطريق الدائرى المزمع انشاؤة حول بحيرة المنزله وذلك ضمن المشروع القومى لتطوير البحيرات المصرية والذى يجرى تنفيذة بمعرفه الهيئه الهندسية للقوات المسلحة.

Advertisements

وأضاف ان حمله الازاله التي جرت فجر اليوم بمنطقه ارض شرق القطار بمدينه المطريه والتي تعرف باسم "عبده الصالحى" تعد الأكبر في تاريخ المحافظه حيث تم اخلاء ما يقرب من 1200 منزل من السكان المتعدين بمعدل ما يقرب من 3700 اسره وذلك بعد اتخاذ كافه الإجراءات والدراسات الامنيه والتي تم من خلالها توعيه وإقناع سكان المنطقه باهميه اخلائها واحتوائهم وصرف التعويضات المناسبه لهم لايجاد اماكن اقامه بديله لهم حفاظا على كرامتهم وانسانيتهم

واوضح الدكتور ايمن مختار ان ارض منطقه عبده الصالحى عباره عن 45 فدان تم ردمها من مسطح بحيره المنزله وتقسيمها الى قطع اراضى معده للبناء بمساحات مختلفه منذ عام 2008 وان المعتدين الذين قاموا باعمال الردم استغلوا حلم البسطاء بامتلاك منزل وقاموا ببيعها لهم دون اى سندات للملكية.

كما قام الاهالى خلال فتره الانفلات الامنى وغياب رقابه اجهزه الدوله اثناء احداث 25 يناير 2011 ببناء منازل تتراوح مساحتها من 70 الى 100 متر..وانه بعد تحرير محاضر سرقه تيار كهربائى لهم قاموا بتوصيله من خلال عدادات بنظام الممارسه كما قاموا بتوصيل مياه الشرب لمنازل المنطقه بالتعدى على خط مياه الشرب الواصل للمساكن التي اقامتها الدوله بمنطقه وش القطار القريبه منها.

وأشار مختار، إلى أن حملة إخلاء وإزالة التعديات بمنطقه عبده الصالحى هى رساله قويه لكل من تسول نفسه التعدى على أملاك الدوله ولاباطره الفساد بان الدوله قوية وعازمه وماضيه في طريقها وانها لا تقبل بسياسه فرض الامر الواقع اووضع اى عراقيل امام استكمال مسيره مشروعات تنميتها.