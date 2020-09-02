"لدينا 7 أنواع من جينات كورونا".. 5 تصريحات لمستشار الرئيس بشأن الفيروس

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أحمد جودة - القاهرة - أدلى الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية بعدة تصريحات مهمة بشأن فيروس كورونا، والتي من ضمنها أنواع السلالات الموجودة في مصر وعدد اللقاحات.

وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز تصريحات مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية بشأن مستجدات فيروس كورونا:

أنواع جينات فيروس كورونا في مصر:

أعلن الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، عن وجود 7 أنواع من جينات فيروس كورونا المستجد بمصر من أصل 8 في العالم، موضحًا أن جينات لم تشهد أي تطور أو تغير حتى الآن.

الفئات المستحقة للقاح:

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أنه هناك فئات مستحقة للقاحات في حالة توافرها، وهم الفرق الطبية، وكبار السن، لكونهم أكثر الفئات عرضه للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

نصيحة مهمة للطلاب بشأن فيروس كورونا:

ونصح الدكتور عوض تاج الدين، بعدم ارتداء الكمامة بالنسبة للأطفال أقل من سن 6 سنوات، وذلك في ظل اقتراب العام الدراسي، واستمرار جائحة كورونا.

إجراءات صارمة:

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وأكد مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، حرص الدولة علي تطبيق إجراءات الفتح بحذر شديد، موضحا أن هناك استعداد لأي طارئ يحدث.

عدد لقاحات فيروس كورونا المستجد:

وكشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، عن وجود ما يقرب من 7 إلى 9 لقاحات على وشك الاعتماد.

تطورات فيروس كورونا في مصر

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 899 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 73828 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 176 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 99115 حالة من ضمنهم 73828 حالة تم شفاؤها، و5440 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف