انت الان تتابع تفاصيل خبر “بالأسعار” التموين تعلن إضافة 7 سلع جديدة على بطاقات التموين وقرار إجباري على البطاقة الأكثر من 4 أفراد والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أكدت وزارة التموين أنه سيتم إضافة 7 سلع جديدة على بطاقات التموين، وكشفت الوزارة عن أسعار كل سلعة جديدة، ويذكر مصر فايف لمتابعية السلع الجديدة المضافة على بطاقات التموين وأسعارها.

التموين تضيف 7 سلع جديدة على بطاقات التموين

1- كيس كابتشينو 18 جرام بـ 3 جنيه.

2- علبة مرقة دجاج عبارة عن 8 مكعبات بـ 3 جنيه.

3- كيس سائل لغسل الأواني 80 جرام بـ 2 جنيه.

4- طحينة بيضا 28 جرام بـ 2 جنيه.

5- حلاوة طحينية سادة 40 جرام بـ 2 جنيه.

6- كيس ملح وزن 300 جرام بجنيه.

7- علبة كبريت بجنيه.

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وأكدت وزارة التموين أنه سيتم إضافة 7 سلع جديدة على بطاقات التموين على البطاقات التموينية بدءً شهر سبتمبر الجاري، وأشارت إلى وجود احتياطي كبير من القمح والسكر والأرز والزيت يكفي لستة أشهر، بناءً على توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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كما أصدرت وزارة التموين قراراً إجبارياً أمس الثلاثاء على بطاقات التموين التي يزيد عدد أفرادها عن 4 أشخاص، وللتعرف على القرار من خلال هذا الرابط.