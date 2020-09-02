تعيين سفير جديد لكازاخستان لدى مصر

أصدر الرئيس قاسم جومارت توقايف، رئيس كازاخستان، مرسوما رئاسيا بتعيين خيرات لاما شريف، سفيرا فوق العادة ومفوضا لجمهورية كازاخستان لدى جمهورية مصر العربية.





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