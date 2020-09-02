مش هنسيب مخالف.. محافظ الجيزة يوجه رؤساء الأحياء بإزالة المخالفات بكل حزم

عقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم الأربعاء، لقاء موسعًا بحضور اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، لوضع خطوات العمل خلال المرحلة الحالية وسبل تنفيذ توجيهات الدولة فى هذا الشأن لمواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية.





وبحسب بيان، اليوم، أكد محافظ الجيزة رصد حوالى 52 ألف حالة تعدى على الأراضى الزراعية منذ عام 2011 حتى نهاية أغسطس الماضى بمساحة تبلغ 1883 فدانًا، مشيرا إلى إزاله حوالى 28 ألف حالة تعدى منها حتى الآن، ومتبقى 24 ألفًا، بمساحة تصل إلى 830 فدانًا، سيتم التعامل الحازم معها بدءا من اليوم.

وشدد راشد، على أنه لا تصالح على أى مخالفات أو تعديات على الأراضى الزراعية، مؤكدا إزالة الأسوار والغرف والمنشآت والتعديات البنائية على الأراضى الزراعية مهما بلغ حجمها.

وأكد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز بأنه لا توجد مفاضلة أو وساطة فى إزالة المخالفات، والجميع سواسية أمام القانون وتنفيذ العدالة بمنتهى الحزم والشفافية على الجميع.

وفيما يخص مواجهة مخالفات البناء، أشار المحافظ إلى أنه من غير المقبول ترك أى مخالفة بناء جديدة تحت أى مسمى وفى حال وجود ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقصرين فى أعمالهم، مشددا على ضبط أى مخالفات جديدة والقائمين عليها وتحويلهم للنيابة العسكرية.

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وأكد البدء فى تنفيذ أكبر حملات لإزالة العقارات المخالفة والتى لم يتقدم أصحابها للتصالح بشأنها: "مش هنسيب مخالف"، لافتا إلى أن مواجهة المبانى المخالفة، والتى تتمدد بشكل عشوائى أصبح وجوبياً لا تراجع فيه، والأمر يتعلق بالأمن القومى والحفاظ على الشبكات والمرافق سواء مياه شرب أو صرف صحى وكهرباء وغاز وشبكة طرق، مشيراً إلى أنه فى حال السعى نحو إنشاء محطة مياه جديدة لخدمة التمدد العمرانى غير المدروس تصل تكلفتها لأكثر من مليار جنيه، الأمر الذى يحتم على الجميع تحمل مسؤولياته ووقوف المواطن بجانب الدولة ومنع البناء المخالف حتى لا يؤثر على جودة الخدمة المقدمة لباقى العقارات.

وأكد المحافظ إنشاء وحدة مركزية للمتغيرات المكانية بمركز معلومات شبكات المرافق إضافة لإنشاء وحدات فرعية للمتغيرات المكانية بالأحياء والمراكز والمدن يكون لها موظفون متدربون ومتفرغون لرصد أى متغيرات بنائية لسرعة التوجه نحو إزالتها، مؤكدا دعم الوحدات بأحدث الأجهزة والتجهيزات التكنولوجية وكلف راشد إبراهيم الشهابى نائب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام بإعادة النظر وتقييم الأداء لكل رؤساء الوحدات المحلية مشدداً على عدم تكليف أى رئيس وحدة محلية بدائرة محل سكنه تأكيدا على مبدأ الشفافية والنزاهة.

ومن جانبه أشار اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة خلال الاجتماع أن تنسيق الجهود خلال الـ3 أشهر الماضية ساهم بشكل كبير فى مواجهه مخالفات البناء وإيقاف نزيف التعديات على أراضى الدولة والأراضى الزراعية، مؤكدا التعاون الكامل والتنسيق مع محافظة الجيزة لتنفيذ حملات الإزالة وفرض هيبه الدولة.