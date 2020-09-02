"مصر مش طابونة".. إزالة 21 مخالفة بناء على أراضي الدولة خلال الموجة 16 بشمال سيناء (صور)

نفذ مجلس مدينة العريش البوم ، الاربعاء ، حملة موسعة لإزالة التعديات والمخالفات ، شملت منشآت واسوار بنيت بالمخالفة على أراضي الدولة بمدينة العريش ، في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بترسيخ دولة القانون والتصدى بكل حزم لملف البناء المخالف والتعديات على اراضى الدولة والأراضي الزراعية .

وقال العميد ماجد محمد احمد رئيس مدينة العريش أن حملة موسعة قامت اليوم بتوجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشه ، محافظ شمال سيناء، لإزالة المخالفات التي تم رصدها وإصدار قرارات إزاله بشأنها بمرافقة الإدارة الهندسية بالعريش وقوات مشتركة من الجيش والشرطة ، نفذ اليوم 21 مخالفه وتعدي علي أراضي الدولة .

وأكد رئيس مدينة العريش أن الحملة تأتي تنفيذا لأعمال الموجة الـ 16 لإزالة التعديات علي أراضي وأملاك الدولة والبناء المخالف على الأراضى الزراعية وازالتها فوراً وتحرير محاضر للمتعدين والمخالفين للقانون وإحالتها إلى النيابة العسكرية طبقاً لقرارات رئاسة مجلس الوزراء وذلك لمنع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون .

واهاب رئيس مجلس ومدينة العريش بالأهالي سرعه التصالح في المباني الغير مرخصه الواقعه في نطاق مدينة العريش ، مع إستمرار حملات أخرى تستهدف كافة المخالفات والاسغالات على أراضي الدولة بشمال سيناء.

وأكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، علي تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية في فرض هيبة الدولة ومنع التعدي علي أملاك الدولة، وإزالة أي تعديات أو مخلفات في البناء.

وأشار المحافظ إلى أهمية العمل على إحالة مخالفات البناء إلي القضاء العسكري لردع المخالفين.

وشدد المحافظ علي إنهاء كافة التعديات علي أراض الدولة ، والانتهاء من تقنين أوضاع واضعي اليد الجادين في استغلال الأراضي، وذلك خلال ستة أشهر طبقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية..مؤكدًا علي تفويض رؤساء مجالس المدن في إصدار قرارات الإزالة للمباني المخالفة.

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لفت المحافظ إلي قيام المحافظة بتقديم تيسيرات كبيرة أمام المواطنين للتصالح في مخالفات البناء ، حيث قامت مجالس المدن بتشكيل لجان ابتدائية لتثمين الأراضي من خلال تقسيم المدن إلي قطاعات.

وأوضح المحافظ انه بعد وضع قيمة للمتر قامت اللجنة العليا لتثمين الاراضي بالمحافظة بخفض القيمة ، وخلال قيام المحافظ بالتصديق علي قرار اللجنة العليا تم تخفيض سعر المتر مرة أخري بنسبة 25% خلال فترة السماح حتي 15 سبتمبر الجاري مراعاة لظروف المواطنين ، حيث أن أسعار التصالح بشمال سيناء أقل من كل المحافظات.

أعلن المحافظ عن تشكيل لجان فنية بمجالس المدن لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وتحديد نوع المخالفة ، وتشكيل لجنة للتقييم علي مستوي المحافظة ولجنة أخري للتظلمات أيضًا علي مستوي المحافظة.

وطالب محافظ شمال سيناء المواطنين بسرعة تقديم طلبات للتصالح في مخالفات البناء ودفع 25% جدية تصالح من قيمة المخالفة ، وتقسيط باقي المبلغ علي 3 سنوات علي أقساط ربع سنوية.

وشدد المحافظ على جميع الجهات بالتكاتف والتعاون من أجل فرض هيبة الدولة وتنفيذ القانون بكل حزم علي المخالفين .

نفذ مجلس مدينة العريش البوم ، الاربعاء ، حملة موسعة لإزالة التعديات والمخالفات ، شملت منشآت واسوار بنيت بالمخالفة على أراضي الدولة بمدينة العريش