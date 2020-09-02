محافظ الجيزة .. انشاء وحدة مركزية للمتغيرات المكانية ووحدات فرعية بالاحياء والمراكز

اكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على انشاء وحدة مركزية للمتغيرات المكانية بمركز معلومات شبكات المرافق اضافه الى انشاء وحدات فرعية للمتغيرات المكانية بالاحياء والمراكز والمدن يكون لها موظفين متدربين ومتفرغين لرصد اى متغيرات بنائية لسرعة التوجه نحو ازالتها مؤكدا على دعم الوحدات بأحدث الاجهزة والتجهيزات التكنولوجية .

وكلف راشد السيد ابراهيم الشهابى نائب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام بإعادة النظر وتقييم الاداء لرؤساء الوحدات المحلية مشدداً على عدم تكليف اى رئيس وحده محلية بدائرة محل سكنه تأكيدا على مبدء الشفافية والنزاهه .

لافتا ان مواجهه المبانى المخالفه والتى تتمدد بشكل عشوائي امر اصبح وجوبياً لا تراجع فيه فالامر يتعلق بالامن القومى والحفاظ على الشبكات والمرافق سواء مياه شرب او صرف صحى وكهرباء وغاز وشبكة طرق مشيراً انه فى حال السعى نحو انشاء محطه مياه جديدة لخدمة التمدد العمرانى الغير مدروس تصل تكلفتها لاكثر من مليار جنية وهو الامر الذى يحتم على الجميع تحمل مسئولياته ووقوف المواطن بجانب الدوله ومنع البناء المخالف حتى لا يؤثر على جوده الخدمة المقدمة لباقى العقارات .