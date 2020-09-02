بلومبيرج: الولايات المتحدة علقت جزءا من المساعدات لإثيوبيا بسبب سد النهضة رسميا

علقت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جزءا من المساعدات التي تقدمها لإثيوبيا بسبب قرارها ملء سد النهضة دون الاتفاق على قواعد الملء والتشغيل.
وقالت مصادر رسمية من داخل وزارة الخارجية الأمريكية لوكالة بلومبيرج: "تشعر إدارة ترامب بقلق متزايد بشأن عدم إحراز تقدم في المفاوضات الثلاثية، بسبب إقامة السد أحد روافد نهر النيل دون التوصل إلى اتفاق مع مصر والسودان حول كيفية إدارة الخزان.
ووفقًا لمسؤول في وزارة الخارجية لم يكن مخولًا للتحدث علنًا عن الأمر وطلب عدم الكشف عن هويته. الولايات المتحدة فإن الحكومة تعمل مع الدول الثلاث لتسهيل اتفاق يوازن بين مصالحها.
وتعمل إثيوبيا على تطوير محطة طاقة بسعة 6000 ميجاواط في السد، وقد أكدت على حقها في استخدام هذا المورد لتطويره دون اتباع قواعد القانون الدولي المنظم للأنهار الدولية.
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