مركز بحوث الشرق الأوسط بجامعة عين شمس يكرم نظمي عبدالحميد

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أحمد جودة - القاهرة - كرم الدكتور أشرف مؤنس مدير مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية بجامعة عين شمس، الأستاذ الدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس مجلس إدارة المركز بمناسبة بلوغه السن القانونية بحضور أ. د طارق منصور وكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أ. د حنان كامل وكيل كلية الآداب لشئون التعليم والطلاب، أ. سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ولفت مدير مركز بحوث الشرق الأوسط، إلى أن أ. د نظمي عبد الحميد من الشخصيات التي نعتز بها جميعا، مضيفا أن المركز قد قام بإنجاز 17 ندوة و4 مؤتمرات علمية، خلال فترة رئاسته للقطاع، بالإضافة إلى حصول مركز الشرق الأوسط على أفضل مركز على مستوى الجامعة وتحقيق المجلة الخاصة بالمركز لأفضل تصنيف.

كما قدم الشكر للأستاذ الدكتور نظمي عبد الحميد على الدعم الوفير للمركز، مضيفا أن أ. د نظمي عبد الحميد استطاع تحقيق المعادلة الصعبة بين الإدارة وحب الجميع.

ومن جانبه، أشار أ. د نظمي عبد الحميد ان مركز الشرق الأوسط يعتبر منارة من منارات الجامعة، وهو من المراكز المتميزة بالفعل داخل الجامعة، مضيفا أن التميز لن يتم إلا من خلال التفكير خارج الصندوق، معربا عن سعادته بالعمل مع أسرة الجامعة خلال الفترة السابقة، مشيرا إلى أنه من أهم الملفات التي يعتز بها هو مشروع محو الأمية وكيفية تنمية الموارد الذاتية للقطاع.