نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 5 سبتمبر.. اليوم الإلكتروني المفتوح لطلبة الدراسات العليا بـ"بنات عين شمس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينظم قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية البنات جامعة عين شمس لقاء إلكتروني عن بعد للإجابة على استفسارات الطلاب المصريين والوافدين الراغبين في التقديم للدراسات العليا وذلك يوم السبت الموافق 5 سبتمبر 2020 من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا. وجاء ذلك بحضور الاستاذه الدكتوره رقيه شلبي عميد كلية البنات جامعة عين شمس والأستاذ الدكتورة حنان الشاعر وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، ورؤساء الأقسام وعدد من الأساتذة.

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