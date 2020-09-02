حملة إزالة فجراً هي الأكبر من نوعها بقيادة المحافظ ومدير الأمن وإخلاء 3700 أسرة وإزالة 1200 منزل “التفاصيل”

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محمد سياف - ابو ظبي - صرح محافظ الدقهلية الكتور أيمن مختار اليوم بأنه قاد حملة إزالة مكبرة برفقة مدير الأمن والقوات، لتنمية بحيرة المنزلة وعودتها إلى ما كانت عليه قبل 2011، لتنفيذ مشروع تنمية بحيرة المنزلة، وأشار أن الدولة الآن في أقوى مراحلها وسيتم الضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه بالتعدي على أملاك الدولة.

حملة إزالة مكبرة “فجراً” بقيادة المحافظ ومدير الأمن وإخلاء 3700 أسرة

وأشار السيد محافظ الدقهلية إلى أن الحملة من أجل استكمال إنشاء حرم الطريق الدائري والذي سيتم انشاؤه حول بحيرة المنزلة، وذلك ضمن مشروع قومي من أجل تطوير البحيرات المصرية، والذي تنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

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وأضاف السيد المحافظ أن حملة حملة إزالة مكبرة التي يتم تنفيذها منذ فجر اليوم هي الأكبر في تاريخ المحافظة، في منطقة شرق القطار بالمطرية والمعروفة باسم “عبده الصالحى” .

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وأوضح محافظ الدقهلية أنه تم اخلاء 3700 أسرة بما يقرب من 1200 منزل، مؤكداً أنه تم اتخاذ كافة الدراسات الأمنية وتوعية المواطنين وإقناعهم بأهمية إخلاء المنازل وتعويضهم حفاظاً على سلامتهم.