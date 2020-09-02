الوزير يبحث مع موانئ دبى العالمية التعاون فى تطوير النقل البحرى والنهرى

استقبل المهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الأربعاء، سهيل البنا المدير التنفيذى والمدير العام بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لموانئ دبى العالمية لبحث سبل التعاون بين الجانبين فى مجال النقل، وحضر اللقاء المهندس يحى ذكى رئيس المنطقة الاقتصادية.





وأكد المدير التنفيذى والمدير العام بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لموانئ دبى العالمية أهمية التعاون مع الجانب المصرى نظرا لثقل مصر الدولى والإقليمى ومشاركتها فى عدد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتجارة العالمية، بالإضافة إلى موقعها المتميز الذى يساهم فى حركة التجارة الدولية، مؤكدا الاهتمام الكبير بالتعاون مع وزارة النقل المصرية فى عدد من المشروعات بميناء الإسكندرية البحرى سواء فى مجال البنية التحتية أو فى مجال توفير التسهيلات اللازمة لخدمة حركة الصادارات والواردات، وكذلك التعاون فى مجال إنشاء الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية نظرا لارتباطها الوثيق بالموانئ البحرية، بالاضافة إلى التعاون فى مجال النقل النهرى خصوصا وأن موانئ دبى لها تجربة ناحجة فى التعاون مع المنطقة الاقتصادية بمصر فى مجال النقل البحرى والمناطق الصناعية.



وأكد كامل الوزير اهتمام وزارة النقل بتطوير النقل البحرى والتعاون مع الشركات العالمية فى هذا المجال لدعم الاقتصاد القومى، خصوصا وأن مصر دولة محورية ذات دور إقليمى مؤثر، ووجود قطاع نقل بحرى متميز بها يجعل مصر لاعباً هاماً على طريق التجارة العالمية.

أما فيما يتعلق بالتعاون بمجال الموانىء الجافة والمناطق اللوجيستسة، فأكد وزيرالنقل تنفذ خطة شاملة لإنشاء عدة موانئ جافة ومناطق لوجيستية لخدمة المجتمع التجارى والحفاظ على شبكة الطرق عن طريق نقل البضائع من وإلى هذه الموانئ عن طريق شبكة السكك الحديدية، لافتا إلى أنه تم مراعاة توافر هذه الموانئ والمناطق بالوجهين البحرى والقبلى فى مواقع تم اختيارها وفقاً لأسس علمية، ومنها "العاشر من رمضان وبرج العرب ودمياط وسوهاج"، وذلك بعد انتهاء إعلان التحالف المصرى العالمى الفائز بتنفيذ ميناء 6 أكتوبر الجاف.

وأشار الوزير إلى أنه يتم تنفيذ خطة شاملة لتطوير قطاع النقل النهرى لزيادة المنقول من البضائع عبر نهر النيل، إذ يتم تطوير المجرى الملاحى ورفع كفاءة وتطوير الأهوسة.

وفى ختام الاجتماع وجه وزير النقل بعقد لقاءات مكثفة بين الجانبين خلال الفترة القادمة لسرعة إنجاز هذا التعاون على أرض الواقع.