جامعة بنى سويف تحتل المرتبة الرابعة فى تصنيف التايمز

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الأربعاء، عن حصول الجامعة على المرتبة الرابعة فى تصنيف التايمز والمركز الثامن على مستوى الجامعات المصرية (1000-801).





وأوضح حسن، فى بيان له، أن التصنيف يعتمد على 13 مؤشر أداء أهمها جودة البحث العلمى، والنشر الدولى، وارتفاع معدلات الاستشهاد المرجعى بالأبحاث المنشورة فى المجلات العالمية ذات التأثير المرتفع.

ولفت إلى أن تصنيف التايمز يعد من أكثر التصنيفات العالمية مصداقية وأكاديمية فى ترتيبه لأفضل الجامعات المرموقة بشكل سنوى، مؤكدًا الاستمرار فى دعم منظومة البحث العلمى والأبحاث العلمية، وفتح قنوات تعاون علمية مع جامعات محلية وإقليمية وعالمية، وفقًا لاستراتيجية الجامعة ورؤيتها فى تطوير البحث العلمى.

ووجه رئيس الجامعة التهنئة إلى كل أعضاء هيئة التدريس والعلماء والباحثين بالجامعة لحصولها على هذا التصنيف والذى يعكس مدى الجهد المبذول فى الفترة الأخيرة فى مجال الارتقاء بالبحث العلمى بالجامعة وزيادة عدد الأبحاث المنشورة فى المجالات الدولية.

من جهتها، قالت الدكتورة سماء أمام مدير مكتب التصنيف الدولى بالجامعة، إن المكتب يعمل من خلال خطة استراتيجية، وله العديد من الأنشطة أهمها إعداد وتنظيم العديد من الدورات المتخصصة فى كتابة الأبحاث العلمية، كما يقوم المكتب بجمع وتحليل البيانات المهمة عن الجامعة، ورفعها على مواقع التصنيف الدولى مؤيدة بالوثائق المطلوبة.