غدا.. صرف معاشات سبتمبر مع تطبيق الإجراءات الاحترازية

ومن المقرر أن يتم تقسيم المعاشات إلى شرائح منعًا للتكدس أمام المنافذ وللتيسير على أصحاب المعاشات مثلما حدث خلال الأشهر الماضية، وتشمل خطة الصرف من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد المصرى ستكون لمن كانت معاشاتهم قبل زيادة يوليو 2020 أقل من 1000 جنيه بداية من 1 سبتمبر ويستمر الصرف لهم حتى 2 سبتمبر.

ومن كانت معاشاتهم أكثر من 2000، فسيتم الصرف لهم من منافذ الهيئة ومكاتب البريد الإثنين والثلاثاء 7 و8 سبتمبر، على أن يتم الصرف لباقى أصحاب المعاشات الذين لم يصرفوا فى مواعيدهم المحددة اعتبارًا من يوم الأربعاء 9 سبتمبر من منافذ الهيئة ومكاتب البريد، كما أن الصرف متاح جميع أصحاب المعاشات ممن لديهم كارت ATM من ماكينات الصرف الآلى اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل أول شهر سبتمبر.