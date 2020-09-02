نقابة الصحفيين تتفق مع المصرف المتحد لتمويل وحدات الإسكان الاجتماعى

توصلت نقابة الصحفيين برئاسة النقيب ضياء رشوان إلى اتفاق مع بنك «المصرف المتحد» على تمويل وحدات الإسكان الإجتماعى التي حصلت عليها النقابة مؤخرا .
عقد الاتفاق مع البنك بحضور نقيب الصحفيين ورئيس لجنة الإسكان وذلك لتغطية وحدات الإسكان الاجتماعي التي تم حجزها خلال الأسابيع الماضية بمدن «الشروق والعبور وأكتوبر وبرج العرب والمنيا وسوهاج والإسماعيلية».
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