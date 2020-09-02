تنطلق غدًا الخميس ٣ سبتمبر 2020 مباراة نهائي "دوري لأني رجل " لكرة القدم الخماسية، والذي ينظمه المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وبدعم من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي، ويقام على ملعب المركز الأولمبي بالمعادي، ويحضره كل من الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وكريستين عرب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، والدكتور بيرأكسيل فريلينجسدروف وأميرة خليل ممثلين عن سفارة السويد بالقاهرة وعدد من المحافظين، والشباب المشاركين فى حملة لانى رجل.
ويقام اليوم على نفس الملعب تصفيات نصف وربع النهائي بين الفرق المشاركة، حيث يتأهل الفريقين الفائزين الى نهائي دوري لأني رجل.
ويسبق الحفل الختامي توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس القومي للمرأة ووزارة الشباب والرياضة.
يذكر أن دورى لأنى رجل لكرة القدم الخماسية تم إطلاقه خلال فبراير الماضي ضمن حملة لأنى رجل بمشاركة 108 فريق من جميع محافظات الجمهورية، وهدف إلى تعديل السلوكيات المجتمعية السلبية تجاه المرأة من خلال تأهيل أكثر من 2000 شاب من اللاعبين الواعدين والمدربين والشباب من المتطوعين من المجتمع المدني والحكومة يحملون رسائل الحملة ويعملون علي نشرها بكافة محافظات الجمهورية، ويحثون الشباب ليكونوا المحرك والداعم للمرأة المصرية.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر غدا.. ختام دوري "لأني رجل" على ملعب المركز الأوليمبي في المعادي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.