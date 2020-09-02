بحثا تطورات ملف سد النهضة.. بدر عبدالعاطي يلتقي بوكيل الخارجية التشيكية في براغ

التقى مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية السفير الدكتور "بدر عبد العاطي"، أمس بمقر وزارة الخارجية التشيكية، بالسفير "مارتن تلابا" وكيل وزارة الخارجية، خلال زيارته للعاصمة "براغ" برفقة وزير السياحة والآثار الدكتور "خالد العناني"، وبحضور مدير إدارة الشرق الأوسط ومسئول قسم مصر بالخارجية التشيكية وسكرتير أول السفارة المصرية في براغ.

وتم خلال جلسة المشاورات استعراض تطور ملف العلاقات الثنائية بين البلديّن في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية والثقافية، وما تشهده هذه العلاقات من تطور إيجابي في ضوء المصالح والروابط المشتركة التي تربط البلديّن وتجمع بين قيادتيهما سواء على المستوى الثنائي أو في إطار تجمع دول "فيشجراد" ومصر، وتم تناول سبل تعزيز دور الشركات التشيكية في عملية التنمية في مصر والاستفادة من الفرص الاستثمارية القائمة بها.

وتم التأكيد خلال اللقاء على أن مشاركة رئيس وزراء التشيك وأعضاء الحكومة في افتتاح معرض الحضارة الفرعونية "ملوك الشمس"، جنبا إلى جنب مع وزير السياحة والآثار الدكتور "خالد العناني"، يوم ٣٠ أغسطس، يمثل تجسيدًا قويًا للعلاقة الطيبة التي تجمع البلدين.

كما تم خلال اللقاء تناول عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها قضيتي مكافحة الهجرة غير الشرعية والحرب ضد الإرهاب، حيث أثنى الجانب التشيكي على الإنجازات الهامة التي حققتها مصر في الملفين.

كما بحث الجانبان تطورات الأوضاع في منطقة شرق المتوسط وفي ليبيا، حيث أكدا على أهمية سرعة التوصل لحل سياسي في ليبيا وتفكيك الميليشيات المسلحة. كما نقل مساعد وزير الخارجية ثوابت الموقف المصري تجاه الأزمة الليبية والدور السلبي الذي تقوم به أطراف خارجية في دعم الميليشيات المسلحة والارهابية سواء بنقل الارهابيين أو السلاح لها، كما تناول بالتفصيل ملف السد الاثيوبي وموقف مصر الذي يستند على قواعد القانون الدولي وحق اثيوبيا في التنمية وحق مصر في الحياة. كما تم التطرق للأزمة السورية وسبل التوصل لحل سياسي يضمن لسوريا وحدتها الاقليمية ويحقق تطلعات الشعب السوري.