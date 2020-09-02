"المهن التعليمية": صرف 10 آلاف جنيه لمعلمي بئر العبد المتضررين من الإرهاب

وافقت هيئة مكتب النقابة العامة للمهن التعليمية، برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، على صرف مبلغ 10 آلاف جنيه للمعلمين التابعين للجنة النقابية ببئر العبد، المتضررين من الحوادث الإرهابية، نظرًا لما خلفته الحوادث الإرهاربية في منطقة بئر العبد بشمال سيناء من آثار سلبية، والتزامًا من نقابة المهن التعليمية بالقيام بدورها في دعم أعضائها وأسرهم المتضررين من تلك الحوادث.
وفي سياق آخر، أوضحت هيئة مكتب نقابة المعلمين، في بيان، استمرار متابعتها في تحصيل مستحقات النقابة استعدادًا لصرف دفعة المعاشات القادمة في شهر أكتوبر المقبل، حيث يخرج حوالي 50 ألف معلم على المعاش في العام.
وبحثت هيئة المكتب الطلبات الواردة من نادي الشاطئ للمعلمين بالإسكندرية، بشأن توفير الكاميرات والأجهزة اللازمة لمتابعة حسن سير العمل في كافة أرجاء النادي.
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