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تركي آل الشيخ يخصص معاش شهري لوالد بائع الفريسكا

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تركي آل الشيخ يخصص معاش شهري لوالد بائع الفريسكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مكتب المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه ، أنه تم التواصل مع الطالب إبراهيم عبدالناصر، الشهير بـ«بائع الفريسكا»، إذ قرر «آل الشيخ» صرف مكافأة للشاب مبلغ 300 ألف جنيه، مع تخصيص معاش شهري لوالده 15 ألف جنيه.

وكان آل الشيخ، قد طلب سرعة التواصل مع الشاب المصري إبراهيم، المعروف باسم "بائع الفريسكا".

وظهر إبراهيم في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يبيع "الفريسكا" على شواطىء الإسكندرية، مؤكدًا على كفاحه مع والده من أجل العيش، مشيرًا على حصوله على مجموع 99.6% في الثانوية العامة هذا العام وقبوله في كلية الطب.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «عاوز وسيلة تواصل بالابن البار ده.. مين يدلني عليه ويشارك في الثواب».

وأفادت مصادر إلى أن تركي آل الشيخ ينوي تحقيق أحلام الشاب السكندري الطموح الذي يعتبر نموذجًا في الكفاح.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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