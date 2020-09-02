نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تركي آل الشيخ يخصص معاش شهري لوالد بائع الفريسكا في المقال التالي
وكان آل الشيخ، قد طلب سرعة التواصل مع الشاب المصري إبراهيم، المعروف باسم "بائع الفريسكا".
وظهر إبراهيم في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يبيع "الفريسكا" على شواطىء الإسكندرية، مؤكدًا على كفاحه مع والده من أجل العيش، مشيرًا على حصوله على مجموع 99.6% في الثانوية العامة هذا العام وقبوله في كلية الطب.
وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «عاوز وسيلة تواصل بالابن البار ده.. مين يدلني عليه ويشارك في الثواب».
وأفادت مصادر إلى أن تركي آل الشيخ ينوي تحقيق أحلام الشاب السكندري الطموح الذي يعتبر نموذجًا في الكفاح.
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