نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ سوهاج يشيد بجودة الخدمات الطبية التي تقدمها "طاقة نور" لمرضى العيون غير القادرين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بجودة الخدمات الطبية التي تقدمها قوافل مبادرة "طاقة نور" معرباً عن شكره لمؤسسة صناع الخير علي تنظيم سلسلة قوافل للكشف علي أمراض الشبكية داخل القري الأشد إحتياج وضمن مبادرة السيد الرئيس حياه كريمة.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ سوهاج للقافلة الطبية التي نظمتها صناع الخير ضمن مبادرة طاقة نور بقرية بناويط مركز المراغة وأكد اللواء طارق الفقي خلال زيارته لقافلة صناع الخير علي دعم الجهاز التنفيذي بمحافظة سوهاج لجهود العمل الأهلي الجاد خدمه لشرائح غير القادرين وأن مؤسسة صناع الخير بما تقدمه من جُهد نموذج متميز لمنظمات العمل الأهلي المصرية.

من جانبه أكد هاني عبدالفتاح المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير خلال عرضه لما تقدمه القافلة أن قافلة "طاقة نور" تقوم بالكشف علي الأهالي وتشخيص العمليات الجراحية المطلوبة تمهيداً لإجرائها في أقرب وقت ممكن وتقديم رسائل توعوية مبسطة لطرق الوقاية من الإصابة لأمراض العيون وبخاصة أمراض الشبكية كل ذلك بالمجان تماماً.

وأشار عبدالفتاح إلي أن صناع الخير ومن خلال مبادرة "طاقة نور" قامت بالكشف حتي الأن علي 1500 مواطن في 5 قري هي برخيل و علي بن ابي طالب و عنيبس و الشيخ رحومه وبناويط في 4 مراكز البلينا و جهينه الغربية و طهطا والمراغة وتم تشخيص إحتياج عدد 250 عملية عيون علي رأسها عمليات الشبكية وعمليات المياه البيضاء والظفرة والمياه الزرقاء.

تطورات فيروس كورونا في مصر

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 899 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 73828 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 176 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 99115 حالة من ضمنهم 73828 حالة تم شفاؤها، و5440 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف