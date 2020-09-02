انت الان تتابع تفاصيل خبر أسعار الذهب تتراجع للمرة الثانية منذ قليل في السوق المصرية.. وجرام 21 يخسر 7 جنيه والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - سجلت منذ قليل اليوم الأربعاء الموافق 2 سبتمبر 2020 أسعار الذهب تراجعاً جديداً للمرة الثانية في السوق المصرية بقيمة سبعة جنيهات بعد هبوط أسعار الذهب عالمياً إلى 1958 دولاراً، وسط حالة كبيرة من الركود في محلات الصاغة المصرية وعدم إقبال المواطنين على الشراء أو البيع خوفاً من الخسارة المالية الكبيرة، بسبب تذبذب الأسعار خلال هذه الفترة.

أسعار الذهب في مصر

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولاً في السوق المصرية بين المواطنين مسجلاً منذ قليل 858 جنيهاً للجرام الواحد، وهو ما انعكس على باقي أسعار الجرامات من الذهب خلال اليوم، وسط حالة من الخوف سيطرت على المستثمرين في جميع أنحاء العالم خوفاً من انتشار فيروس كورونا وتأثيره السلبي على البلاد.

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وسجلت أسعار الذهب انخفاضاً ملحوظاً للجميع، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 735.40 جنيهاً، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 منذ قليل نحو 858 جنيهاً، أما سعر جرام الذهب عيار 24 فقد سجل اليوم 980.55 جنيهاً، وسجل سعر جنيه الذهب عصر اليوم 6846 جنيهاً، كما سجل سعر أوقية الذهب عالمياً منذ قليل 1958 دولاراً.

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ويمكنك التعرف على سعر الذهب في مصر من خلال الدخول عبر رابط سعر الذهب مصر فايف الذي يتم تحديثه بشكل لحظي مع تغيرات الأسعار في السوق المصرية.