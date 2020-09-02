وبحسب بيان لوزارة التربية والتعليم نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء، تعقد المقابلات الشخصية للمقبولين للوظائف، والتى تنظمها شركة إدارة المدارس "إميرالد للتطوير التعليمى وإدارة المدارس" بفندق تريومف بكوبرى القبة بمحافظة القاهرة، وذلك فى الفترة من يوم الأربعاء الموافق 2 سبتمبر 2020 وتستمر حتى الإثنين الموافق 8 سبتمبر 2020.
جدير بالذكر أن عدد المدارس المصرية اليابانية فى العام الدراسى الجديد"2020 - 2021"، سيبلغ 43 مدرسة داخل 24 محافظة.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر المدارس المصرية اليابانية تعلن مواعيد المقابلات الشخصية للمقبولين بوظائفها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.