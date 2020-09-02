المدارس المصرية اليابانية تعلن مواعيد المقابلات الشخصية للمقبولين بوظائفها

تعقد وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المقابلات الشخصية لكل من المعلمين والأخصائيين ومديرى ووكلاء المدارس الذين تم قبولهم مبدئيًا والذين حصلوا على الدرجات الأعلى فى الاختبار الإلكترونى للوظائف التى أعُلن عنها مسبقًا بالمدارس.





وبحسب بيان لوزارة التربية والتعليم نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء، تعقد المقابلات الشخصية للمقبولين للوظائف، والتى تنظمها شركة إدارة المدارس "إميرالد للتطوير التعليمى وإدارة المدارس" بفندق تريومف بكوبرى القبة بمحافظة القاهرة، وذلك فى الفترة من يوم الأربعاء الموافق 2 سبتمبر 2020 وتستمر حتى الإثنين الموافق 8 سبتمبر 2020. جدير بالذكر أن عدد المدارس المصرية اليابانية فى العام الدراسى الجديد"2020 - 2021"، سيبلغ 43 مدرسة داخل 24 محافظة.

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