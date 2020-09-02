غدا.. ورشة عمل بماسبيرو حول الإعلام وقضايا الأمن القومى

يدير الورشة - وفقا لبيان صحفى- الإعلامى نشأت الديهى عضو المجلس، بحضور عدد كبير من الإعلاميين والصحفيين وخبراء الأمن. وتناقش الندوة مفهوم الأمن القومى فى الدستور والأدبيات المصرية والعالمية، وكذلك محددات الأمن القومى وأبعاده، والمواد الدستورية والقانونية التى تحكم قضايا الأمن القومى، وكيفية تناول وسائل الإعلام المختلفة للقضايا المتعلقة بالأمن القومى.

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