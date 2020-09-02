منظمو السياحة البولندية يشيدون بإجراءات مصر للحفاظ على سلامة السائحين

جاءت الزيارة فى إطار خطة الوزارة للترويج السياحى لمصر داخل الأسواق السياحية المختلفة، وبحث سبل دفع الحركة السياحية الوافدة إليها من هذه الأسواق.

واستهل الوزير الزيارة بلقاء رئيس اتحاد الغرف السياحية فى بولندا، وممثلى كبرى منظمى الرحلات بها، والإعلام السياحى ببولندا، والذى تضمن مناقشة العديد من النقاط والمقترحات التى من شأنها أن تساهم فى جذب مزيد من السائحين البولنديين لزيارة مصر خاصة فى ضوء ما تمتلكه مصر من إمكانيات سياحية تضعها فى مكانة تنافسية بين الدول السياحية.

حضر اللقاء السفير بدر عبد العاطى، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، السفير حسام القاويش سفير مصر فى بولندا.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور خالد العنانى على حرص مصر الكامل على سلامة جميع السائحين والعاملين بالقطاع السياحى، مستعرضا الجهود التى بذلتها الدولة المصرية لدعم القطاع خلال أزمة فيروس كورونا المستجد من إجراءات استئناف السياحة ولتشجيع الشركات ومنظمى الرحلات على تنظيم مزيد من الرحلات إلى المحافظات السياحية المصرية مثل إعفاء السياح القادمين إلى محافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء من رسوم الدخول وإلغاء رسوم التأشيرات السياحية ورسوم الهبوط والإيواء وذلك حتى 31 أكتوبر 2020، بالإضافة إلى تخفيضات على أسعار الوقود الخاص بالطيران، ومد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالى حتى 29 أكتوبر 2020.

واستعرض الوزير جميع الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التى يتم تطبيقها فى المنشآت السياحية والفندقية والمتاحف والمواقع الأثرية المصرية مع استئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر اعتبارا من يوليو الماضى.

وأكد الوزير على أهمية السوق البولندى بالنسبة للسياحة المصرية، آملا أن تشهد أعداد السائحين البولنديين الوافدين إلى مصر زيادة خلال الفترة المقبلة.

Advertisements

وخلال الاجتماع، سأل منظمى الرحلات الوزير عن قرار مصر بفرض إجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد (بنتيجة سلبى) شريطة القدوم إليها، وعن الإجراءات المتبعة فى حالة رصد أية حالة إصابة لأحد السائحين فى أثناء وجوده فى مصر وعن الجهة التى ستتحمل مصاريف العلاج وغيرها من الإجراءات المتبعة، لضمان سلامة المصاب ومرافقيه إن وجدوا.

وفى هذا الشأن، أوضح الدكتور خالد العنانى، أن فرض هذا التحليل هو إجراء احترازى الهدف منه فى الحفاظ على سلامة جميع السائحين والعاملين بالقطاع السياحى، وأن الحكومة المصرية يسرت على السائحين الوافدين إلى محافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء عن طريق امكانية اجراء تحليل الـ PCR عند الوصول بالمطارات المصرية، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تتم بنظام وبسهولة دون أن تشهد أى تزاحم.

وقد أشاد الجانب البولندى بهذه الضوابط، وأعربوا عن إعجابهم بفيلم "رحلة سائح فى مصر" والذى أطلقته وزارة السياحة والآثار فى إطار الحملة الترويجية الدولية لها “Same Great Feelings”، على منصات التواصل الاجتماعى فى أواخر يونيو الماضى.

وقالوا إن الفيلم عرض بصورة واضحة إجراءات السلامة الصحية المتبعة وفى نفس الوقت الأوجه المختلفة للمقاصد السياحية فى مصر.

جدير بالذكر أن فيلم "رحلة سائح فى مصر"، ساهم فى تحسين الصورة الذهنية لمصر بشكل ملحوظ لمن شاهدوه فى العديد من الدول المصدرة للسياحة إلى مصر منها بولندا التى شهدت تحسن بنسبة 43% خلال شهر يوليو الماضى.