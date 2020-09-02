ورشة عمل بماسبيرو حول الإعلام وقضايا الأمن القومي

يشارك المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، الخميس الموافق ٣ سبتمبر، ورشة عمل تحت عنوان: (الإعلام وقضايا الأمن القومي).
يدير الورشة الإعلامى نشأت الديهى عضو المجلس، بحضور عدد كبير من الإعلاميين والصحفيين وخبراء الأمن، وتناقش الندوة مفهوم الأمن
القومي في الدستور والأدبيات المصرية والعالمية، وكذلك محددات الأمن القومي وأبعاده، والمواد الدستورية والقانونية التي تحكم قضايا الأمن القومي، وكيفية تناول وسائل الإعلام المختلفة للقضايا المتعلقة بالأمن القومي.
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