وزير الشباب والرياضة يلتقي قائد الجيش الثاني الميداني بالإسماعيلية

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أحمد جودة - القاهرة - التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع اللواء أركان حرب نبيل السيد حسب الله قائد الجيش الثاني الميداني وذلك بمقر قيادة الجيش الثاني بالإسماعيلية الذى قام بتكريم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لجهوده المبذولة خلال الفترة الأخيرة في دعم وتطوير المنشأت الرياضية كافة والمؤسسات الرياضية التابعة للقوات المسلحة خاصة.
وأبدي وزير الشباب والرياضة سعادته البالغة بالتواجد والتكريم في معقل أبطال القوات المسلحة بقيادة الجيش الثاني الميداني، مؤكدًا علي إلتفاف الجميع حول القوات المسلحة في حربهم ضد الإرهاب.
وأكد الدكتور أشرف صبحي علي إعتزازه وتقديره بالجهد الذي يبذله رجال القوات المسلحة وأدائهم لمهامهم بتفانى وإخلاص، مشيدًا بالدور الاجتماعي للجيش ودعمه للمجتمع المصري في كل الأنشطة وبخاصة في قطاع الشباب والرياضة وتوفيره كافة سبل النجاح للمشروعات ذات الشأن.
وفي هذا الإطار، أكد قائد الجيش الثاني الميداني حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التعاون مع جميع الجهات المعنية بالدولة للمضي قدُمًا بقطار التنمية الشاملة المصرية.
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