انت الان تتابع تفاصيل خبر كيلو الأمهات بـ14 جنيهاً.. أسعار الدواجن البيضاء اليوم الأربعاء بعد تراجعها الأخير والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يتابع العديد من المواطنين خلال هذه الفترة أسعار المواد الغذائية والتغيرات التي تطرأ عليها بشكل يومي ومن بينها أسعار الدواجن البيضاء، والتي أصبحت تحت مجهر المواطن البسيط محدود الدخل في مصر، ولاسيما بعد ارتفاع أسعار اللحوم البلدية خلال الفترة الأخيرة ووصل كيلو اللحم إلى أكثر من 120 جنيهاً للمستهلك، وأصبحت المتنفس المناسب للعديد من المواطنين.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم الأربعاء بعد تراجعها الأخير

حرص موقع مصر فايف على تقديم أسعار الدواجن البيضاء للمواطنين اليوم الأربعاء الموافق 2 سبتمبر 2020، حيث تراوح سعر الكيلو في المزارع ما بين 17 جنيهاً و19 جنيهاً بحسب تصريحات مصدر، أما سعر الدواجن الحمراء الساسو فقد استقر عند 23 إلى 24 جنيهاً، أما سعر كيلو الدواجن البلدي فيتراوح السعر ما بين 38 إلى 50 جنيهاً، وسجل سعر كيلو الأمهات ما بين 14 إلى 14.5 جنيهاً.

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وتراوح سعر الكتكوت الأبيض اليوم م بين 5.5 إلى 6 جنيهاً، أما الكتكوت الساسو فيتراوح السعر ما بين 3.5 إلى 3.75 جنيهاً، وسجل الكتكوت البلدي نحو 3 جنيهات ، بينما سجل سعر كتكوت السمان 2.25 إلى 6 جنيهات بحسب العمر والحالة.

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والجدير بالذكر أن أسعار الدواجن البيضاء قد شهدت تراجعاً خلال الفترة الأخيرة بالسوق المصري، وأكد بعض الخبراء أن تلك التراجعات في أسعار الدواجن أدت إلى خسارة للمربين خلال هذه الفترة.