النشرة المرورية: كثافات مرورية فى جوزيف تيتو وكوبرى أكتوبر و15 مايو

قال محمد صابر، مراسل الراديو 9090 فى وزارة الداخلية، إن معدلات السير على الطرق فى فترة الذروة المسائية بدأت تتجاوز بين 65 إلى 70% بمحافظات الوجه البحرى وتحديدا محافظة الإسكندرية.





وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "افصل واسمع"، المذاع على الراديو 9090، اليوم الثلاثاء، والذى يقدمه محمد نشأت وشيماء حافظ، أن هناك أحجام مرورية فى محرم بك القادم للمتجه للكورنيش.

وأشار إلى أن محور المحمودية أثر تأثير إيجابيا على الحركة المرورية فى الإسكندرية، مؤكدا أنه ساهم فى توزيع الحركة، وإحدث انفراجة مرورية على كل المحاور التى تنقل من شرق الإسكندرية إلى غرب المحافظة.

وعن باقى محافظات الوجه البحرى، أوضح أن شارع الجلاء بمدينة طنطا شهد بعض التزاحم المرورية، كما تنحصر الحالة المرورية فى محافظة بورسعيد بشارع سعد زغلول، الذى شهد وجود بعض الكثافات.

أما محافظة القليوبية المجاورة لمحافظة القاهرة، فشهدت كثافات مرورية فى ميدان المؤسسة.

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ولفت محمد صابر إلى أنه لا توجد مؤثرات فى قطاعات الطرق الدائرية، باستثناء المناطق التى شهدت بعض أعمال التوسعة الجارية.

ونصح صابر قائدى المركبات، بالابتعاد عن شارع مراد فى الجيزة، لوجود كثافات، إضافة إلى كوبرى أكتوبر فى المتجه إلى الجيزة لوجود سيارة معطلة، كما دعا إلى تفادى الصعود إلى كوبرى 15.

وأشار إلى وجود بعض الأحجام فى مطلع كوبرى الفنجرى للمتجه إلى الزاوية، وأيضا محور جوزيف تيتو، ناصحا بالتوجه نحو محور الفريق سعد الدين الشاذلى، فيما تشهد باقى المحاور المرورية سيولة فى الحركة.