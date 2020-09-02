وزير التعليم ينفى وجود تغييرات إدارية أو قيادية فى الوزارة

وأكد الوزير، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، اليوم الأربعاء، أن كل ما يتم تداوله بهذا الشأن ما هو إلا شائعات، داعيًا إلى عدم الجدل حول أشياء لا أساس لها من الصحة من قريب أو بعيد.
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